Водитель иномарки сбил мотоциклистку в центре Северодвинска

ДТП произошло 3 июля около семи часов вечера на улице Первомайской, 21. Водитель «Фиата» поворачивал налево во двор. Однако он не уступил дорогу и влетел в мотоцикл, который двигался по «встречке». За рулем байка была 36-летняя женщина.По информации региональной госавтоинспекции, в результате ДТП мотоциклистка получила переломы костей и была госпитализирована во вторую горбольницу.