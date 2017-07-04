Водитель иномарки сбил мотоциклистку в центре Северодвинска
вчера 11:44
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Автомобилист не уступил дорогу мотоциклу и протаранил его. Девушка-байкер травмирована.
ДТП произошло 3 июля около семи часов вечера на улице Первомайской, 21. Водитель «Фиата» поворачивал налево во двор. Однако он не уступил дорогу и влетел в мотоцикл, который двигался по «встречке». За рулем байка была 36-летняя женщина.
По информации региональной госавтоинспекции, в результате ДТП мотоциклистка получила переломы костей и была госпитализирована во вторую горбольницу.