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Происшествия | Главные новости

Водитель кроссовера после серии кульбитов на архангельской трассе погиб в ДТП

сегодня 12:06
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Архангелогородец за рулем автомобиля «Toyota Rav 4» выехал «на встречку» и столкнулся с микроавтобусом «Hyundai». После удара кроссовер слетел в кювет и перевернулся.
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Фото: vk.com
ДТП произошло накануне вечером на 16-м километре дороги «Архангельск – Северодвинск», недалеко от Лайского Дока. От полученных травм водитель машины «Toyota Rav 4» скончался на месте происшествия, говорится в сообщении регионального управления МВД России. 

В настоящее время все обстоятельства смертельной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД и следователь.
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Водитель кроссовера после серии кульбитов на архангельской трассе погиб в ДТП
Водитель кроссовера после серии кульбитов на архангельской трассе погиб в ДТП
Архангелогородец за рулем автомобиля «Toyota Rav 4» выехал «на встречку» и столкнулся с микроавтобусом «Hyundai». После удара кроссовер слетел в кювет и перевернулся.
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