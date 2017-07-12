Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм

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ЧП произошло сегодня утром в микрорайоне аэропорта Талаги. Архангелогородка выпала из окна на третьем этаже жилого дома. Обычно подобные случаи заканчиваются для людей серьезными травмами, а то и вовсе трагически. На этот раз все обошлось.