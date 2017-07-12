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Происшествия | Главные новости

Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм

сегодня 15:40
384 0
ЧП произошло сегодня утром в микрорайоне аэропорта Талаги. Архангелогородка выпала из окна на третьем этаже жилого дома. Обычно подобные случаи заканчиваются для людей серьезными травмами, а то и вовсе трагически. На этот раз все обошлось.
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Фото: arh112.ru
После падения женщина оказалась на козырьке подъезда. Серьезных травм при этом она не получила, пишет сайт arh112. Пострадавшую эвакуировали при помощи пожарной лестницы.

Известно, что причиной произошедшего послужил семейный конфликт. Однако в деталях случившегося еще предстоит разобраться.

Чтобы исключить вероятность внутренних повреждений беременную архангелогородку передали бригаде медиков.
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Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм
Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм
ЧП произошло сегодня утром в микрорайоне аэропорта Талаги. Архангелогородка выпала из окна на третьем этаже жилого дома. Обычно подобные случаи заканчиваются для людей серьезными травмами, а то и вовсе трагически. На этот раз все обошлось.
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