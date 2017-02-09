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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

За двое суток в Архангельске два водителя сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

Сотрудники полиции просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией по данным фактам. Оба инцидента произошли в Соломбальском округе Архангельска.
В первом случае, 6 февраля около пяти часов вечера напротив дома 5 по улице Советская, водитель сбил мужчину 1962 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по знаку «Пешеходный переход». После ДТП водитель отвез пострадавшего в городской травмпункт и уехал, не оставив своих контактных данных. У пострадавшего пешехода разрыв связок.
 
Аналогичный случай произошел 7 февраля в десять часов вечера на перекрестке ул. Адмирала Кузнецова – ул. Красных партизан. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем на «зебре» сбил девушку 1995 года рождения. У нее ушиб локтя. Водитель с места происшествия скрылся.
  
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просмотров: 107
дата: 09.02.17 | 15:46
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