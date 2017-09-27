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Происшествия | Главные новости

Здание пиццерии горело минувшей ночью в Архангельске

сегодня 12:52
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Кафе, недавно открытое в новом административном здании на пр. Новгородском, перенесло «электротехнический» пожар. Серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременному сообщению о возгорании.
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Во 2-м часу ночи прохожие обратили внимание на дым, выходящий из приоткрытого окна на первом этаже здания на Новогородском, 34/1. Возгорание удалось быстро ликвидировать благодаря раннему сообщению в пожарную охрану, пишет сайт arh112.

Причина происшествия – электротехническая неисправность розетки, отмечатеся в сообщенииОгнем поврежден холодильник и участок стены за ним. Торговый зал и подсобное помещение закопчены. 

Версию дознавателей об «электротехнической» природе пожара подтвердили камеры видеонаблюдения, установленные в зале: на записи видно, что развитие пожара началось с возгорания в розетке.


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