Здание пиццерии горело минувшей ночью в Архангельске

Во 2-м часу ночи прохожие обратили внимание на дым, выходящий из приоткрытого окна на первом этаже здания на Новогородском, 34/1. Возгорание удалось быстро ликвидировать благодаря раннему сообщению в пожарную охрану, пишет сайт arh112.

Причина происшествия – электротехническая неисправность розетки, отмечатеся в сообщении. Огнем поврежден холодильник и участок стены за ним. Торговый зал и подсобное помещение закопчены.