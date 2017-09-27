Здание пиццерии горело минувшей ночью в Архангельске
сегодня 12:52
256
0
Кафе, недавно открытое в новом административном здании на пр. Новгородском, перенесло «электротехнический» пожар. Серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременному сообщению о возгорании.
Во 2-м часу ночи прохожие обратили внимание на дым, выходящий из приоткрытого окна на первом этаже здания на Новогородском, 34/1. Возгорание удалось быстро ликвидировать благодаря раннему сообщению в пожарную охрану, пишет сайт arh112.
Причина происшествия – электротехническая неисправность розетки, отмечатеся в сообщении. Огнем поврежден холодильник и участок стены за ним. Торговый зал и подсобное помещение закопчены.
Версию дознавателей об «электротехнической» природе пожара подтвердили камеры видеонаблюдения, установленные в зале: на записи видно, что развитие пожара началось с возгорания в розетке.