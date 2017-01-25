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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Жители Сульфата второй день остаются без воды из-за аварии на водопроводе

Специалисты предприятия «Водоочистка» методом прокола второй день устраняют прорыв водопровода под дорожным полотном в районе пересечения улиц Кировская и Ильича.

На период ремонтных работ в домах поселка Первых пятилеток отключено водоснабжение. В учреждения социальной сферы воду подвозят в соответствии с поступившими заявками.

«Вчера утром вода ещё была, её отключили днём. До ближайшей колонки идти далеко, объявления об отключении не было», - рассказала news29 жительница дома №47/1 по улице Партизанская.

Для жителей многоквартирных домов подвоз воды осуществляется с 17 часов. Сегодня водовоз отправится по улицам округа в следующей последовательности: ул. Ильича – Кировская – Партизанская – Тельмана – Красных маршалов – Пушкинская –Целлюлозная – Кольская – Конзихинская – Орджоникидзе – Бергавинова – Горького. Для оповещения горожан водитель машины будет подавать длительный гудок.


 

  
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просмотров: 155
дата: 25.01.17 | 15:15
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
PrizraK (1)
В Маймаксе воды нет с пятницы, на сайте архангельского "Водоканала" расписание подвоза воды почти по всем районам города. А может ещё где-то нужны "проколы для устранения прорывов"?
25.01.17
16:17
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