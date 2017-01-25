Архангельск: Происшествия

Специалисты предприятия «Водоочистка» методом прокола второй день устраняют прорыв водопровода под дорожным полотном в районе пересечения улиц Кировская и Ильича.

На период ремонтных работ в домах поселка Первых пятилеток отключено водоснабжение. В учреждения социальной сферы воду подвозят в соответствии с поступившими заявками.

«Вчера утром вода ещё была, её отключили днём. До ближайшей колонки идти далеко, объявления об отключении не было», - рассказала news29 жительница дома №47/1 по улице Партизанская.

Для жителей многоквартирных домов подвоз воды осуществляется с 17 часов. Сегодня водовоз отправится по улицам округа в следующей последовательности: ул. Ильича – Кировская – Партизанская – Тельмана – Красных маршалов – Пушкинская –Целлюлозная – Кольская – Конзихинская – Орджоникидзе – Бергавинова – Горького. Для оповещения горожан водитель машины будет подавать длительный гудок.



