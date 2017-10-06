Жительница Архангельска лишилась иномарки в результате ночного поджога
сегодня 12:37
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Сообщение о пожаре в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома на улице Воскресенской, поступило сегодня в третьем часу ночи. Пятилетняя легковушка стала жертвой неизвестных поджигателей.
Автомобиль «Хонда Цивик» 2012 года выпуска находился у подъезда многоэтажки. Пожарным удалось спасти легковушку от полного уничтожения, однако повреждения слишком серьезны для ремонта: выгорел моторный отсек, салон закопчен.
На криминальную причину произошедшего указывают два независимых очага возгорания, следы ЛВЖ и динамика развития пожара.
По факту случившегося проводится расследование, говорится в сообщении сайта arh112.ru