Жительница Петербурга погибла во время спасения ребёнка в Холмогорском районе

В посёлке Белогорский, спасая детей, погибла девушка. Не раздумывая, она бросилась в воду, когда увидела, что её племянник тонет. Однако сама с сильным течением справиться не смогла.

из Санкт-Петербурга отдыхать к матери. 14 июля стоял жаркий день и они отправились купаться на реку с 14-летним племянником.

31-летняя девушка приехала

Пока девушка находилась на берегу, подросток заплыл на глубину и стал тонуть. Петербурженка бросилась за ним в воду, но к этому времени мальчика уже вытащили на сушу очевидцы. Ребёнок не пострадал, - передает arh112.ru. Сама же девушка выплыть на берег уже не смогла.