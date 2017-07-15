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Происшествия | Главные новости

Жительница Петербурга погибла во время спасения ребёнка в Холмогорском районе

сегодня 12:16
179 1
В посёлке Белогорский, спасая детей, погибла девушка. Не раздумывая, она бросилась в воду, когда увидела, что её племянник тонет. Однако сама с сильным течением справиться не смогла.
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Фото: 1tulatv.ru
31-летняя девушка приехала из Санкт-Петербурга отдыхать к матери. 14 июля стоял жаркий день и они отправились купаться на реку с 14-летним племянником. 

Пока девушка находилась на берегу, подросток заплыл на глубину и стал тонуть. Петербурженка бросилась за ним в воду, но к этому времени мальчика уже вытащили на сушу очевидцы. Ребёнок не пострадал, - передает arh112.ru. Сама же девушка выплыть на берег уже не смогла.

179 1
0 0
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Сергей К.
15.07.17
13:01
Горе большое. И каково теперь близким? Наверно дети остались без матери, и наверное этот 14 летний мальчик придурок будет их кормить и поднимать. Называется приехала дочка к маме погостить. Нет лета в этом году, и зачем лезть в холодную воду..
 
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Жительница Петербурга погибла во время спасения ребёнка в Холмогорском районе
Жительница Петербурга погибла во время спасения ребёнка в Холмогорском районе
В посёлке Белогорский, спасая детей, погибла девушка. Не раздумывая, она бросилась в воду, когда увидела, что её племянник тонет. Однако сама с сильным течением справиться не смогла.
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