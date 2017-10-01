«Хитовый» мебельный магазин в Архангельске приостановил работу из-за пожара
сегодня 18:21
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Крупная торговая точка на Ленинградском проспекте под названием «Мебель-хит» горела сегодня днем. В результате ЧП торговый зал закопчен по всей площади, часть мебели повреждена огнем.
Сообщение о возгорании в здании
на Ленинградском, 18 поступило на 01 сегодня около половины второго дня. На место выезжали сразу несколько пожарных расчетов в составе 25 человек и 7 единиц техники. Персонал и посетителей магазина пришлось экстренно эвакуировать.
Огонь был ликвидирован менее чем за час. В результате пожара повреждена выставочная мебель на 320 квадратных метрах, разобрано чердачное перекрытие и кровля, закопчен торговый зал, пояснили News29 в региональном управлении МЧС.