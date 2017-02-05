Архангельск: Происшествия

Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть в одиннадцатом часу вечера.
По предварительной информации, озвученной в областном полицейском ведомстве, около 22-х часов в 165 метрах от пересечения Окружного шоссе с улицей Луговая 40-летний водитель микроавтобуса «Hyundai» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Volkswagen».
В результате ДТП пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте, водитель умер в карете скорой помощи, пояснили в полиции. Виновник аварии с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.