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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

«Пьяный» джип, гнавший по льду реки в Архангельске, ушел под воду на глазах у людей

Джип «Hover» выехал на лёд Северной Двины с острова Хабарка и на скорости около 80 км/час помчался в сторону Соломбалы. Невероятно, но внедорожник попытался пересечь реку по пешеходной переправе, однако не сумел преодолеть судовой ход и ушел под воду.

Очевидцами произошедшего стали несколько человек, находившхся на ледовой переправе. Прямо на их глазах джип приземлился (а вернее, приводнился) почти у кормы судна, которое в сопровождении буксира следовало по реке. ЧП произошло минувшим днем, без четверти четыре.

Не теряя времени, люди схватили деревянные мосточки, которые используются для пешеходного перехода через взломанный судовой ход, и протянули их к погружающемуся под воду джипу. Затем ползком добравшись к машине, поочереди вытащили из нее троих мужиков. Все они, как выяснилось, были изрядно пьяны. Это, по всей видимости, и было причиной их самоубийственной попытки пересечь реку по льду через только что взломанный судовой ход.

Буквально спустя пару минут на глазах у всех джип, пуская пузыри, погрузился на дно реки, сообщает подробности случившегося сайт arh112.

Закончив оказание помощи, люди сразу же стали звонить в МЧС. На место были направлены все оперативные службы, выехал и глава Соломбальского округа - но пока суть да дело, спасенные мужчины тихо «ушли по-английски».

Личность нарушителя ПДД, поставившего под угрозу жизни пассажиров, устанавливается.

  
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просмотров: 761
дата: 24.12.16 | 15:45
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Чё, нормально пацаны развлеклись. :)
24.12.16
17:08
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