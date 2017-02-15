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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

АЦБК приобрел спортивную форму для мужской команды хоккейного клуба «Двина»

По словам генерального директора АО «Архангельский ЦБК» Дмитрия Зылёва, хоккей – один из популярных видов спорта в Новодвинске, а Архангельский ЦБК всегда стремился к тому, чтобы представители города бумажников достойно выглядели на фоне других команд и могли бы эффективно отстаивать честь Новодвинска, радовать земляков победными местами и памятными кубками.

Форма сделана в корпоративных цветах АЦБК: на новой сине-голубой форме новодвинских хоккеистов нанесена печать силуэтов производственных цехов комбината. На майках размещен также логотип Архангельского ЦБК. Форма изготавливается на швейном объединении, которое экипирует Континентальную хоккейную лигу.

Напомним, что два года назад АЦБК уже приобретал комплект формы для юношеской команды «Двины».

Помимо этого, руководство комбината выделило средства на ремонт крыши в здании хоккейного клуба.

23-25 февраля в Новодвинске состоится турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти тренера Валерия Красикова. В состязании примут участие юные спортсмены из различных муниципальных образований Поморья. Один из главных претендентов на победу – новодвинский хоккейный клуб «Двина». Генеральным спонсором состязаний также станет Архангельский ЦБК, призовой фонд мероприятия на средства комбината будет подготовлен Советом по развитию физкультуры и спорта в городе Новодвинске.

Новодвинские «ледовые дружины» не раз становились участниками и победителями состязаний регионального и федерального уровней. На отборочном туре всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой «Ночная Лига», финал которой состоится в Сочи, новодвинцы заняли второе место, уступив лишь сборной Архангельска, сформированной из лучших игроков региона.

  
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просмотров: 84
дата: 15.02.17 | 13:37
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