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Амбициозный фестиваль водного спорта в Архангельске намерен попасть в книгу Гиннеса

сегодня 12:16
219 1
Дать организму порцию адреналина и бодрящих эмоций от многообразия водных видов спорта архангелогородцы смогут на фестивале «Город на реке». В этом году он будет проходить впервые. Действие развернется на центральном пляже 15 июля.
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Фото: Frocush.livejournal.com
Организаторы фестиваля ставят перед собой перспективные и амбициозные задачи. Они намерены повысить патриотические настроения жителей к городу как первому порту России.

«Мы хотим, чтобы люди гордились тем, что живут в Архангельске, а не говорили, что у нас тупиковый город, где ничего не происходит. Собравшись вместе, мы можем сделать себе фееричный день, наполненный положительными эмоциями», - пояснил в беседе с журналистом News29 организатор мероприятия Сергей Морозов.

В рамках фестиваля пройдут гонки на гидроциклах и легких катерах, многочисленные показательные выступления и мастер-классы. Будет даже попытка установить необычный и очень сложный рекорд для книги Гиннеса.

Кроме того, уже на суши гости фестиваля смогут насладиться энергичными выступлениями местных рок-групп, захватывающими дух номерами профессиональных гимнастов, увлекательными выставками техники и снаряжения, а также принять участие в многочисленных конкурсах, соревнованиях и тест-драйвах.

Фестиваль водных видов спорта в Архангельске состоится 15 июля с 11 до 22 часов.
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Boater
07.07.17
12:28
Езда со слоном из бутылок? Ну хоть так попасть в книгу рекордов Гиннеса, но лучше его выпить. )
 
+ 0 -
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Амбициозный фестиваль водного спорта в Архангельске намерен попасть в книгу Гиннеса
Амбициозный фестиваль водного спорта в Архангельске намерен попасть в книгу Гиннеса
Дать организму порцию адреналина и бодрящих эмоций от многообразия водных видов спорта архангелогородцы смогут на фестивале «Город на реке». В этом году он будет проходить впервые. Действие развернется на центральном пляже 15 июля.
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