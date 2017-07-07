Амбициозный фестиваль водного спорта в Архангельске намерен попасть в книгу Гиннеса

Организаторы фестиваля ставят перед собой перспективные и амбициозные задачи. Они намерены повысить патриотические настроения жителей к городу как первому порту России.«Мы хотим, чтобы люди гордились тем, что живут в Архангельске, а не говорили, что у нас тупиковый город, где ничего не происходит. Собравшись вместе, мы можем сделать себе фееричный день, наполненный положительными эмоциями», - пояснил в беседе с журналистом News29 организатор мероприятия Сергей Морозов.В рамках фестиваля пройдут гонки на гидроциклах и легких катерах, многочисленные показательные выступления и мастер-классы. Будет даже попытка установить необычный и очень сложный рекорд для книги Гиннеса.Кроме того, уже на суши гости фестиваля смогут насладиться энергичными выступлениями местных рок-групп, захватывающими дух номерами профессиональных гимнастов, увлекательными выставками техники и снаряжения, а также принять участие в многочисленных конкурсах, соревнованиях и тест-драйвах.Фестиваль водных видов спорта в Архангельске состоится 15 июля с 11 до 22 часов.