Архангелогородцы занимаются спортом на «Буревестнике» вопреки пятитысячным запретам

Почти год продолжается реконструкция стадиона Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске. Все это время жители областного центра лишены возможности заниматься физкультурой на спортобъекте.

Новости по теме Стадион «Буревестник» в Архангельске откроют в начале нового учебного года

Этой весной вход на стадион был закрыт, но горожане продолжали проникать на территорию через дыры в заборе. Сейчас на центральном входе висит табличка, запрещающая проход. Также на ней написано, что штраф за незаконное проникновение на строительную площадку составляет 5 тысяч рублей. Однако многих архангелогородцев эти запреты не пугают, и любители спорта продолжают нарезать круги на «Буревестнике».

Сейчас на поле постелено искусственное поле и нанесена разметка. Однако работы по укладке бесшовного покрытия на беговой дорожке идут с опозданием - завершить их планировалось до 18 июня.



Открыть стадион «Буревестник» университет планирует в начале нового учебного года. Как и раньше, вход будет свободный для всех любителей спорта.