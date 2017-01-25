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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Архангельская область опередила Москву в рейтинге спортивных регионов

Журнал «Советский спорт» впервые в истории опубликовал рейтинг, в котором субъекты Федерации ранжированы не по социально-экономическим, политическим показателям, а именно по спортивным критериям. Наш регион занял в нем 13-ое место.
Первое место в рейтинге досталось республике Татарстан, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Московская область. Архангельская область расположилась на 13-месте. Позади остались Москва, Кемеровская и Вологодская области. 

В числе основных критериев для составления рейтинга рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга оценивалась доля населения региона, активно занимающегося спортом, люди, сдавшие нормы ГТО.
 
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просмотров: 94
дата: 25.01.17 | 12:32
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Так вот для чего весь этот пиар. А-ля спортивная школа хоккея, приезд дзюдоистов и тд. и тп. Нам только не хватает своей "Зенит-Аренды", чтоб шейхи удавились от зависти.
25.01.17
13:27
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