Архангельск: Спорт

Первое место в
рейтинге досталось республике Татарстан, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Московская область. Архангельская область расположилась на 13-месте. Позади остались Москва, Кемеровская и Вологодская области.
В числе основных критериев для составления рейтинга рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.
Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга оценивалась доля населения региона, активно занимающегося спортом, люди, сдавшие нормы ГТО.
13:27