Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Архангельская область опередила Москву в рейтинге спортивных регионов Журнал «Советский спорт» впервые в истории опубликовал рейтинг, в котором субъекты Федерации ранжированы не по социально-экономическим, политическим показателям, а именно по спортивным критериям. Наш регион занял в нем 13-ое место.



В числе основных критериев для составления рейтинга рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.



Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга оценивалась доля населения региона, активно занимающегося спортом, люди, сдавшие нормы ГТО. Первое место в рейтинге досталось республике Татарстан, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Московская область. Архангельская область расположилась на 13-месте. Позади остались Москва, Кемеровская и Вологодская области.В числе основных критериев для составления рейтинга рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга оценивалась доля населения региона, активно занимающегося спортом, люди, сдавшие нормы ГТО. версия для печати просмотров: 94

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