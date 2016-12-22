Архангельск: Спорт

Детско-юношеская школа имени Льва Соколова стала победителем городского конкурса "Спортивный Олимп - 2016". В этом году её воспитанники успешно выступили на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому и судомодельному спорту.

В номинации «Спортсмен года» победителями стали Маргарита Елфимова (гребля на байдарках и каноэ), Марина Новыш (гребной слалом) и Денис Агеев (судомодельный спорт).



«Спортивной надеждой года» стали Максим Рохин (гребля на байдарках и каноэ) и София Балай (гребной слалом). Лучшими тренерами-преподавателями признаны Андрей Щеголихин, Елена Амосова, Сергей Петров, Галина Краснова и Екатерина Вохтомина.

