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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Архангельская школа гребли оказалась на вершине спортивного Олимпа

Детско-юношеская школа имени Льва Соколова стала победителем городского конкурса "Спортивный Олимп - 2016". В этом году её воспитанники успешно выступили на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому и судомодельному спорту.
В номинации «Спортсмен года» победителями стали Маргарита Елфимова (гребля на байдарках и каноэ), Марина Новыш (гребной слалом) и Денис Агеев (судомодельный спорт).

«Спортивной надеждой года» стали Максим Рохин (гребля на байдарках и каноэ) и София Балай (гребной слалом). Лучшими тренерами-преподавателями признаны Андрей Щеголихин, Елена Амосова, Сергей Петров, Галина Краснова и Екатерина Вохтомина.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: sportschool3
просмотров: 226
дата: 22.12.16 | 17:01
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