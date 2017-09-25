Архангельские гребцы привезли медали с соревнований в Пскове

С 15 по 17 сентября в Пскове на реке Великая прошло первенство Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняли участие спортсмены из Пскова, Новгорода и Архангельска.

Поморье представляли спортсмены детской спортивной школы имени Соколова Льва Константиновича: Круподёрщиков Михаил, Кутовой Артём, Челпанов Дмитрий, Сенчуков Егор, Карлов Егор, Касьяник Даниил, Шуваева Анастасия, Кукушкина Карина, Емельянова Марина, Листова Диана, Поспелова Татьяна, Лаврова Екатерина, Евтушенко Игорь.

Архангельские спортсмены показали отличный результат и заняли много призовых мест.

Среди юношей 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанцийях 5000 м, 1000 м, 500 м, 200 м "победный покер" оформил Круподерщиков Михаил (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

У юношей 1999-2000 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м победу одержал Сенчуков Егор (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

У юношей 1999-2000 г.р. в байдарке-одиночке на дистанциях 500 м и 200 м "победным дублем" отметился Карлов Егор (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

У девушек 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 500 м победу одержала Шуваева Анастасия (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

У девушек 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанциях 200 м и 5000 м уверенные победы одержала Поспелова Татьяна (тренеры-преподаватели Шерегова А.С., Соколов В.Ю.).