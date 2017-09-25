Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
23.09.17
1851
24.09.17
742
23.09.17
608
24.09.17
485
23.09.17
299
24.09.17
279
23.09.17
243
реклама
реклама
Новости компаний
23.09.17
227
23.09.17
221
23.09.17
217
23.09.17
213
23.09.17
205
23.09.17
199
23.09.17
190
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

Архангельские гребцы привезли медали с соревнований в Пскове

сегодня 15:42
35 0
С 15 по 17 сентября в Пскове на реке Великая прошло первенство Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняли участие спортсмены из Пскова, Новгорода и Архангельска.
 >

Поморье представляли спортсмены детской спортивной школы имени Соколова Льва Константиновича: Круподёрщиков Михаил, Кутовой Артём, Челпанов Дмитрий, Сенчуков Егор, Карлов Егор, Касьяник Даниил, Шуваева Анастасия, Кукушкина Карина, Емельянова Марина, Листова Диана, Поспелова Татьяна, Лаврова Екатерина, Евтушенко Игорь.

Архангельские спортсмены показали отличный результат и заняли много призовых мест.

Среди юношей 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанцийях 5000 м, 1000 м, 500 м, 200 м "победный покер" оформил Круподерщиков Михаил (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.). 

У юношей 1999-2000 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м победу одержал Сенчуков Егор (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

У юношей 1999-2000 г.р. в байдарке-одиночке на дистанциях 500 м и 200 м  "победным дублем" отметился Карлов Егор (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

У девушек 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 500 м победу одержала Шуваева Анастасия (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

У девушек 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанциях 200 м и 5000 м уверенные победы одержала Поспелова Татьяна (тренеры-преподаватели Шерегова А.С., Соколов В.Ю.).

Автор: Дмитрий П.
35 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Виновник ДТП с тремя погибшими под Архангельском оказался злостным нарушителем
 
Архангельские гребцы привезли медали с соревнований в Пскове
Архангельские гребцы привезли медали с соревнований в Пскове
С 15 по 17 сентября в Пскове на реке Великая прошло первенство Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняли участие спортсмены из Пскова, Новгорода и Архангельска.
сегодня 15:42
36
 
Более 50 спортсменов участвовали в марафонская гонке по гребле на байдарках и каноэ
Более 50 спортсменов участвовали в марафонская гонке по гребле на байдарках и каноэ
В минувшие выходные на территории гребной базы спортивной школы имени Соколова Льва Константиновича состоялась традиционная 48-я марафонская гонка по гребле на байдарках и каноэ.
сегодня 12:20
132
 
Архангельский «Водник» выбывает из борьбы за Кубок России по бенди
Архангельский «Водник» выбывает из борьбы за Кубок России по бенди
Результаты двух матчей, проведенных архангельскими хоккеистами в этот уикенд, практически лишили «желто-зеленых» шансов на выход в финальную часть соревнований.
вчера 15:53
809
 
Вторым поражением «Водник» осложнил себе задачу в борьбе за Кубок России
Вторым поражением «Водник» осложнил себе задачу в борьбе за Кубок России
Вслед за ульяновской «Волгой» еще одним принципиальным соперником «Водника» стал нижегородский «Старт». Итог напряженного противостояния - 4:7. Несмотря на второй проигрыш подряд «желто-зеленые» еще сохраняют шансы пройти дальше.
23.09.17 12:54
639
 
Стартовый матч архангельского «Водника» на Кубке России ознаменовался скандалом
Стартовый матч архангельского «Водника» на Кубке России ознаменовался скандалом
Накануне «желто-зеленые» встречались в Ульяновске с местной «Волгой». Северяне потерпели в этой встрече обидное поражение. Но расстроило команду с берегов Двины вовсе не это, а факт участия в матче на стороне соперников бывшего игрока «Водника».
22.09.17 13:49
1966
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080