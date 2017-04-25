Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Архангельские школьники выявили сильнейших в богатырской битве В минувшую пятницу на базе техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова прошла военно-патриотическая игра "Богатырь" среди общеобразовательных учреждений города Архангельска. Участниками игры являются учащиеся 8-9-ых классов в возрасте до 16 лет. По содержанию «Богатырь» состоит из пяти этапов: подтягивания на перекладине, неполная разборка-сборка АКМ, стрельба из пневматической винтовки, определение воинских званий и перетягивание каната.



Со слов заместителя директора по учебно-воспитательной работе Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова Ильи Тюрина игра является общепризнанной площадкой для выявления сильнейших практик в деле военно-спортивной подготовки. В то же время, уже сегодня можно говорить о развитии игры и разбиения в следующем году на этапы: для кадетов и курсантов военно-патриотических объединений, а также уровень начальный - для всех остальных участников.



В этом году стала по-настоящему п оказательной победа второй год подряд команды Архангельского морского кадетского корпуса, собравшей все первые места в командных зачетах.



Дополнительно стоит отметить, что игра будет проводиться локально на базах школ по предварительнй договореннсти. В частности, второй год подряд игра проходит на базе Заостровской средней школы, руководство которой отметило положительный опыт развития общешкольных военно-спортивных соревнований. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: oreh просмотров: 89

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть