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Архангельск: Спорт

     

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Архангельские школьники выявили сильнейших в богатырской битве

В минувшую пятницу на базе техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова прошла военно-патриотическая игра "Богатырь" среди общеобразовательных учреждений города Архангельска.
Участниками игры являются учащиеся 8-9-ых классов в возрасте до 16 лет. По содержанию «Богатырь» состоит из пяти этапов: подтягивания на перекладине, неполная разборка-сборка АКМ, стрельба из пневматической винтовки, определение воинских званий и перетягивание каната. 

Со слов заместителя директора по учебно-воспитательной работе Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова Ильи Тюрина игра является общепризнанной площадкой для выявления сильнейших практик в деле военно-спортивной подготовки. В то же время, уже сегодня можно говорить о развитии игры и разбиения в следующем году на этапы: для кадетов и курсантов военно-патриотических объединений, а также уровень начальный - для всех остальных участников.

В этом году стала по-настоящему показательной победа второй год подряд команды Архангельского морского кадетского корпуса, собравшей все первые места в командных зачетах.

Дополнительно стоит отметить, что игра будет проводиться локально на базах школ по предварительнй договореннсти. В частности, второй год подряд игра проходит на базе Заостровской средней школы, руководство которой отметило положительный опыт развития общешкольных военно-спортивных соревнований.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: oreh
просмотров: 89
дата: 25.04.17 | 17:10
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