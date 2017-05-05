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Архангельск: Спорт

     

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Архангельские уфсиновцы сошлись в победном мини-футбольном турнире

В столице Поморья прошел турнир по мини-футболу, посвященный празднованию 72-ой годовщины Великой Победы. На поле встретились команды региональной уголовно-исполнительной системы, Архангельской и Холмогорской епархии и областного правительства.
Соревнования проходили по круговой системе. Борьба за победу и призовой кубок разгорелась нешуточная. Первая встреча, в ходе которой сыграли команды епархии и правительства, сразу задала настроение турниру. Опасные контратаки демонстрировала игроки как духовенства, так и областной власти. Но в итоге голевые атаки футболистов правительства были более результативны и первые две игры турнира закончились их преимуществом.

Дальше со священнослужителями встретились футболисты Управления федеральной службы исполнения наказаний. Достаточно продолжительное время игрокам УФСИН не удавалось отправить мяч в сетку противника, видимо проигрыш первого круга заставил сконцетрироваться и их соперники уверенно держали оборону ворот. Но активная игра спортсменов УИС привела их к победе. Команда епархии, одержав два поражения, вышла из состязания.

Финальный матч был неоднозначным – лидерство спортсменов правительства вначале заставило поволноваться болельщиков, однако в итоге матч принес уверенную победу в турнире сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Яркая игра с множеством опасных моментов доставила удовольствие как участникам, так и зрителям.

Как отметили организаторы, подобные спортивные встречи будут проводиться регулярно, показывая взаимодействие структур и ведомств не только в ходе служебной деятельности.
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автор: u29
просмотров: 56
дата: 05.05.17 | 09:58
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