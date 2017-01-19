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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Юных архангелогородцев будут учить плаванию в рамках школьной программы

В бюджете Поморья на реализацию пилотного проекта «Плавательный всеобуч» выделено 3 миллиона рублей. Занятия будут проходить в рамках третьего урока физкультуры.

В будни с 11 до 14 часов дня бассейны чаще всего пустуют, а потому могут быть задействованы под организованные занятия с детьми. Осталось определить схему организации групп желающих заниматься плаванием и решить вопрос с доставкой школьников в бассейны.

В этом году планируется отработать пилотный проект в Архангельске, а затем внедрить программу в остальных городах и районах региона. Отметим, плавательные бассейны есть в девяти муниципальных образованиях области.

– На данном этапе специалистам предстоит определить количество школьников, которые смогут за государственный счет заниматься плаванием, принципы отбора в группы и ряд других организационных вопросов. Думаю, что с сентября 200 – 300 архангельских школьников смогут принять участие в пилотном проекте, – отметил инициатором идеи обучения юных северян плаванию, председатель областного Собрания Виктор Новожилов, возглавляющий областную Федерацию плавания.

 

 

  
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просмотров: 403
дата: 19.01.17 | 15:57
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