Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Архангельский «Водник» лишился до конца сезона самого титулованного хоккеиста мира Ледовая дружина с берегов Двины осталась на время без своего именитого полузащитника. Александр Тюкавин получил серьезную травму во время матча в Хабаровске с местным клубом «СКА-Нефтяник». Играющая легенда российского хоккея с мячом, самый титулованный хоккеист мира выбыл из строя на два месяца. Во втором тайме встречи в результате игрового столкновения игрок получил разрыв ключицы и перелом нижней челюсти.



Напомним, Александр Тюкавин — 16-кратный чемпион России, 8-кратный чемпион мира. Начиная с 1997 года он 19 раз подряд входил в число 22-х лучших игроков страны. Состав архангельского «Водника» он покинул в 2005 году и перешел в московское «Динамо», за которое и выступал на протяжении последних десяти сезонов. Вернулся в ряды желто-зеленых в мае 2015 года. версия для печати просмотров: 661

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