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Архангельск: Спорт

     

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Архангельский «Водник» лишился до конца сезона самого титулованного хоккеиста мира

Ледовая дружина с берегов Двины осталась на время без своего именитого полузащитника. Александр Тюкавин получил серьезную травму во время матча в Хабаровске с местным клубом «СКА-Нефтяник».

Играющая легенда российского хоккея с мячом, самый титулованный хоккеист мира выбыл из строя на два месяца. Во втором тайме встречи в результате игрового столкновения игрок получил разрыв ключицы и перелом нижней челюсти.

Напомним, Александр Тюкавин — 16-кратный чемпион России, 8-кратный чемпион мира. Начиная с 1997 года он 19 раз подряд входил в число 22-х лучших игроков страны. Состав архангельского «Водника» он покинул в 2005 году и перешел в московское «Динамо», за которое и выступал на протяжении последних десяти сезонов. Вернулся в ряды желто-зеленых в мае 2015 года. 

 

  
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просмотров: 661
дата: 16.01.17 | 10:58
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