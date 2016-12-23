Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Архангельский «Водник» отправился «брать» Казань и покорять Киров В уходящем году жёлто-зелёным осталось сыграть четыре матча. Все встречи архангелогородцы проведут на выезде. Первым пунктом выездной серии станет Казань, где в ближайшие выходные наши хоккеисты встретятся с местным «Динамо». По семейным обстоятельствам вместе с командой не поехал главный тренер Игорь Гапанович. Исполняющим обязанности рулевого "Водника" назначен Николай Ярович. Отметим, что победная серия жёлто-зелёных в чемпионате составляет десять матчей. Удастся ли команде продолжить уверенную поступь станет ясно уже завтра. Следить за матчами «Динамо-Казань» - «Водник» можно с помощью прямых трансляций.

Видеотрансляция будет доступна по ссылке. На сайте Федерации хоккея с мячом России будет организован технический on-line (игра 1, игры 2).



А завершат спортивный год жёлто-зелёные в Кирове, где 28-29 декабря сыграют с местной «Родиной».

















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