Архангельск: Спорт

По семейным обстоятельствам вместе с командой не поехал главный тренер Игорь Гапанович. Исполняющим обязанности рулевого "Водника" назначен Николай Ярович.
Отметим, что победная серия жёлто-зелёных в чемпионате составляет десять матчей. Удастся ли команде продолжить уверенную поступь станет ясно уже завтра.
Следить за матчами «Динамо-Казань» - «Водник» можно с помощью прямых трансляций.
Видеотрансляция будет доступна по ссылке. На сайте Федерации хоккея с мячом России будет организован технический on-line (игра 1, игры 2).
А завершат спортивный год жёлто-зелёные в Кирове, где 28-29 декабря сыграют с местной «Родиной».