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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Архангельский «Водник» отправился «брать» Казань и покорять Киров

В уходящем году жёлто-зелёным осталось сыграть четыре матча. Все встречи архангелогородцы проведут на выезде. Первым пунктом выездной серии станет Казань, где в ближайшие выходные наши хоккеисты встретятся с местным «Динамо».

По семейным обстоятельствам вместе с командой не поехал главный тренер Игорь Гапанович. Исполняющим обязанности рулевого "Водника" назначен Николай Ярович.

Отметим, что победная серия жёлто-зелёных в чемпионате составляет десять матчей. Удастся ли команде продолжить уверенную поступь станет ясно уже завтра.

Следить за матчами «Динамо-Казань» - «Водник» можно с помощью прямых трансляций. 
Видеотрансляция будет доступна по ссылкеНа сайте Федерации хоккея с мячом России будет организован технический on-line (игра 1, игры 2). 

А завершат спортивный год жёлто-зелёные в Кирове, где 28-29 декабря сыграют с местной «Родиной».


 







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автор: Istorik
просмотров: 35
дата: 23.12.16 | 14:28
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