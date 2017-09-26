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Архангельский «Водник» второй раз подряд разгромил кировскую «Родину»

сегодня 17:41
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Сегодня очередным соперником «Водника» в рамках розыгрыша Кубка России была кировская «Родина», с которой северяне встречались совсем недавно. Тогда архангелогородцы одержали уверенную победу – 10:2.
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Фото пресс-службы ГАУ АО "Водник"
Несмотря на то, что у вятичей на этом турнире нет еще ни одного очка в копилке, они в предыдущих играх демонстрировали хороший хоккей, оказывая более опытным и мастеровитым соперникам весьма достойное сопротивление. Особенно это было видно на первых минутах матчей. Очный поединок с «Водником» не стал исключением из этого. В самом его начале хоккеистам «Родины» удалось поймать "желто-зеленых" на контратаке и открыть счет – 1:0. 

Пропущенный мяч только раззадорил подопечных Сергея Лихачева, которые почти сразу завладели игровым и территориальным преимуществом. Прессинг «водников» кировчане останавливали только ценой нарушения правил. В итоге один за другим на скамейку штрафников отправилось два игрока «Родины». Имея численный перевес, архангелогородцы еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе в этом матче – 1:6.

После перерыва вместо Михаила Шиляева в игру вступил молодой вратарь «Водника» Даниил Дорохин. Северяне уверенно довели счет до разгромного – 3:10. У «Водника» покер на счету Евгения Дергаева, хеттриком отметился Александр Насонов и по одному разу отличились Алексей Гладышев, Сергей Калинин и Дмитрий Попутников.

- Откровенно говоря, сегодня встречались команды разного уровня. Как только мы повели с разницей в два мяча, все встало на свои места. Мы дали поиграть всем ребятам. По самоотдаче к ним претензий нет, но не у всех все получается. Есть определенные проблемы по «вливанию» хоккеистов в общую игру команды. Будем стремиться построить нашу игру так, чтобы использовать лучшие качества тех спортсменов, которые есть в нашем распоряжении, - сказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

- Мы прекрасно понимали, что «Водник» превосходит нас в скорости и по уровню мастерства. Поэтому постарались построить свою игру на контратаках. Если в начале матча это у нас еще получалось, то затем сопернику за счет прессинга удалось забить несколько мячей и решить исход матча еще в первом тайме. У нас есть проблемы по организации игры. Поэтому в ходе первого этапа Кубка России мы постараемся решить их. Конечно, есть определенные положительные моменты, но о целостности всей игры говорить пока не приходится, - сказал после матча главный тренер «Родины» Игорь Загоскин.

Завтра «Водник» встретится с казанским «Динамо». Начало в 8:00 по московскому времени.
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Архангельский «Водник» второй раз подряд разгромил кировскую «Родину»
Архангельский «Водник» второй раз подряд разгромил кировскую «Родину»
Сегодня очередным соперником «Водника» в рамках розыгрыша Кубка России была кировская «Родина», с которой северяне встречались совсем недавно. Тогда архангелогородцы одержали уверенную победу – 10:2.
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