Архангельск: Спорт

«Надежды Севера» были задуманы и воплощаются в жизнь тренером-преподавателем ДЮСШ №1 Михаилом Боасом. Основная цель проведения – привезти в Архангельск сильные команды для поднятия качественного уровня детского волейбола Поморья через борьбу с более опытными соперниками. Идея быстро нашла поддержку у других детских тренеров Архангельска и Северодвинска.
В 2017 турнир «Надежды Севера» состоится в 6-й раз. Рекорд по количеству участников, установленный в прошлом году: 20 команд со всего Северо-Запада – уже побит. В этом году в соревнованиях будут принимать участие девушки из Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Медвежьегорска, Сортавалы, Череповца, Кондопоги, Петрозаводска, Твери и Санкт-Петербурга. Всего – 21 команда. Также организаторы приняли решение о проведении соревнований по трем возрастам – старшему, среднему и младшему.
Кроме собственно соревнований организаторы запланировали конкурсы среди связующих и тренеров. Планируется определение в командах лучших игроков по номинациям. Кроме этого, предусмотрена и культурно-развлекательная программа для участников: команды посетят комплекс «Гостиные дворы» Архангельского краеведческого музея, Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, Северный Морской музей, а кроме того, для всех воллейболистов турнира запланирован специальный сеанс в кинокомплексе «Русь».
16:42