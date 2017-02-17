Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Архангельский турнир «Надежды Севера» соберет лучших воллейболисток Северо-Запада С 24 февраля по 28 февраля в Архангельске на базе ДЮСШ №1 будет проходить детский турнир по волейболу «Надежды Севера». Участие примут команды девушек из разных городов Северо-Запада. «Надежды Севера» были задуманы и воплощаются в жизнь тренером-преподавателем ДЮСШ №1 Михаилом Боасом. Основная цель проведения – привезти в Архангельск сильные команды для поднятия качественного уровня детского волейбола Поморья через борьбу с более опытными соперниками. Идея быстро нашла поддержку у других детских тренеров Архангельска и Северодвинска.



В 2017 турнир «Надежды Севера» состоится в 6-й раз. Рекорд по количеству участников, установленный в прошлом году: 20 команд со всего Северо-Запада – уже побит. В этом году в соревнованиях будут принимать участие девушки из Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Медвежьегорска, Сортавалы, Череповца, Кондопоги, Петрозаводска, Твери и Санкт-Петербурга. Всего – 21 команда. Также организаторы приняли решение о проведении соревнований по трем возрастам – старшему, среднему и младшему.



Кроме собственно соревнований организаторы запланировали конкурсы среди связующих и тренеров. Планируется определение в командах лучших игроков по номинациям. Кроме этого, предусмотрена и культурно-развлекательная программа для участников: команды посетят комплекс «Гостиные дворы» Архангельского краеведческого музея, Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, Северный Морской музей, а кроме того, для всех воллейболистов турнира запланирован специальный сеанс в кинокомплексе «Русь». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: volley29 просмотров: 67

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