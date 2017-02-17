наверх
Новости Архангельска
17 февраля, пятница 16:51
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.02.17
Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!
232
16.02.17
Краболовы привередничают
103
16.02.17
День семейного отдыха в Коковинке
98
15.02.17
Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске
95
15.02.17
В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»
81
16.02.17
«Титан-Щит»: 18 лет надежной охраны
78
15.02.17
На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Архангельский турнир «Надежды Севера» соберет лучших воллейболисток Северо-Запада

С 24 февраля по 28 февраля в Архангельске на базе ДЮСШ №1 будет проходить детский турнир по волейболу «Надежды Севера». Участие примут команды девушек из разных городов Северо-Запада.

«Надежды Севера» были задуманы и воплощаются в жизнь тренером-преподавателем ДЮСШ №1 Михаилом Боасом. Основная цель проведения – привезти в Архангельск сильные команды для поднятия качественного уровня детского волейбола Поморья через борьбу с более опытными соперниками. Идея быстро нашла поддержку у других детских тренеров Архангельска и Северодвинска.

В 2017 турнир «Надежды Севера» состоится в 6-й раз. Рекорд по количеству участников, установленный в прошлом году: 20 команд со всего Северо-Запада – уже побит. В этом году в соревнованиях будут принимать участие девушки из Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Медвежьегорска, Сортавалы, Череповца, Кондопоги, Петрозаводска, Твери и Санкт-Петербурга. Всего – 21 команда. Также организаторы приняли решение о проведении соревнований по трем возрастам – старшему, среднему и младшему.

Кроме собственно соревнований организаторы запланировали конкурсы среди связующих и тренеров. Планируется определение в командах лучших игроков по номинациям. Кроме этого, предусмотрена и культурно-развлекательная программа для участников: команды посетят комплекс «Гостиные дворы» Архангельского краеведческого музея, Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, Северный Морской музей, а кроме того, для всех воллейболистов турнира запланирован специальный сеанс в кинокомплексе «Русь».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: volley29
просмотров: 67
дата: 17.02.17 | 15:46
комментариев: 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Имя Надя сейчас не шибко популярно. Где организаторы столько Надежд найдут?
17.02.17
16:42
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080