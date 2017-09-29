Автографы известных спортсменов Поморья можно будет получить на Дне ходьбы

На Красной пристани 1 октября состоится большой спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню ходьбы. Посетят его и знаменитые спортсмены Поморья, которые подарят свои автографы всем желающим.

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В автограф-сессии примут участие мастер спорта России по лыжным гонкам, призёр чемпионата России Алексей Шемякин, мастер спорта России по лыжным гонкам, член сборной России Екатерина Ядовина, мастер спорта России по легкой атлетике, призёр чемпионата России, член сборной России Дмитрий Фалев и легендарный хоккеист, чемпион мира Игорь Гапанович.

Напомним, спортивный фестиваль, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы, начнётся 1 октября в полдень.

С 12:00 до 15:00 на Красной пристани знаменитые северные спортсмены проведут «Зарядку с чемпионом», именитые мастера боевых искусств – открытые тренировки, болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэшмоб в поддержку коллектива.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины.

Кульминацией станет общий старт участников на 3 000 метров. Зрителей ждет полевая кухня с кашей и горячим чаем. Для участия можно зарегистрироваться на сайте или прямо на местсе проведения мероприятия с 14:00 до 15:00.



