Архангельск: Спорт

По итогам состязаний первое место в весовой категории 54 кг завоевал Александр Гуляйкин, в весовой категории 70 кг – Илья Петухов, в весовой категории 80 кг – Даниил Пескишев.
Среди женщин в весовой категории 69 кг победу одержала Александра Иванова.
«Серебро» сборной Архангельской области принесла Анастасия Антропова. Бронзовые медали завоевали Вадим Попов и Максим Казаков.
Победителям первенства предстоит представлять Северо-Запад на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле в Анапе и Касимове (Рязанская область).
13:16