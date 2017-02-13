Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Боксеры Поморья привезли семь медалей с первенства Северо-Запада Более 140 спортсменов из 10 регионов приняли участие первенство Северо-Западного федерального округа по боксу, которое проходило в Пскове. Архангельскую область представляли 14 боксеров. По итогам состязаний первое место в весовой категории 54 кг завоевал Александр Гуляйкин, в весовой категории 70 кг – Илья Петухов, в весовой категории 80 кг – Даниил Пескишев. Среди женщин в весовой категории 69 кг победу одержала Александра Иванова. «Серебро» сборной Архангельской области принесла Анастасия Антропова. Бронзовые медали завоевали Вадим Попов и Максим Казаков. Победителям первенства предстоит представлять Северо-Запад на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле в Анапе и Касимове (Рязанская область).

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