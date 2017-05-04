Архангельск: Спорт

В Архангельске 6 мая стартует традиционная Майская легкоатлетическая эстафета. По результатам заявочной кампании число участников соревнований превысит показатели прошлого года.

В этом году для участия завились 210 команд. Среди них - 53 команды детских садов, 89 команд школ, 20 команд из числа учащихся учреждений среднего профессионального образования, 5 команд ВУЗов, 43сборные команды. Итого в эстафете планируют принять участие 2045 человек.

Старт эстафеты будет дан с площади Профсоюзов по Набережной Северной Двины до ул. К. Маркса и обратно по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов.

Всего участники пробегут 11 этапов, общая протяженность трассы составляет 4566 метров.

Расписание проведения эстафеты:

11.00 – старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций (по отдельному регламенту);

11.45 – церемония открытия эстафеты и награждение команд дошкольных организаций, площадь перед Дворцом спорта;

12.00 – старт первого забега: мужские команды;

12.25 – старт второго забега: женские команды;

12.50 – старт третьего забега: юноши школ;

13.15 – старт четвертого забега: девушки школ;

13.30 - площадь перед Дворцом спорта - культурная программа для участников и зрителей;

14.00 – 15.00 площадь перед Дворцом спорта – церемония награждения победителей и призеров эстафеты.