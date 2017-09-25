Более 50 спортсменов участвовали в марафонская гонке по гребле на байдарках и каноэ

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25 сентября, понедельник 13:03
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Среди мужчин в каноэ-одиночке на дистанции 10000 м победу одержал Игорь Гладких.
У юношей 1999-2000 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 10000 м первенствовал и завоевал переходящий Кубок памяти Мастера спорта по гребле СССР Серебренникова Николая Леонидовича Егор Сенчуков (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).
У юношей 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м победил и завоевал Кубок памяти Мастера спорта СССР по гребле Чулкова Вениамина Матвеевича Олег Вязников (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).
У девушек 2001-2002 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 10000 м победу одержала Таьяна Чертовская (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).
У девушек 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м победу одержала Татьяна Поспелова (тренеры-преподаватели Соколов В.Ю., Шерегова А.С.).
У мальчиков 2005 г.р. и моложе в байдарке-одиночке на дистанции 2000 м победу одержал Артур Блинушев (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).
У девочек 2005 г.р. и моложе в байдарке-одиночке на дистанции 2000 м победу одержала Виктория Шакирова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).
Победителям и призёрам 48-ой марафонской гонки по гребле на байдарках и каноэ были вручены грамоты и медали управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска.
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