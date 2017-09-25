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Более 50 спортсменов участвовали в марафонская гонке по гребле на байдарках и каноэ

сегодня 12:20
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В минувшие выходные на территории гребной базы спортивной школы имени Соколова Льва Константиновича состоялась традиционная 48-я марафонская гонка по гребле на байдарках и каноэ.
 
 
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В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов, которые в зависимости от возрастной категории преодолели дистанции в 10000 м, 5000 м и 2000 м.

Среди мужчин в каноэ-одиночке на дистанции 10000 м победу одержал  Игорь Гладких.

У юношей 1999-2000 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 10000 м первенствовал и завоевал переходящий Кубок памяти Мастера спорта по гребле СССР Серебренникова Николая Леонидовича Егор Сенчуков (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

У юношей 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м победил и завоевал Кубок памяти Мастера спорта СССР по гребле Чулкова Вениамина Матвеевича Олег Вязников (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

У девушек 2001-2002 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 10000 м победу одержала Таьяна Чертовская (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

У девушек 2003-2004 г.р. в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м победу одержала Татьяна Поспелова (тренеры-преподаватели Соколов В.Ю., Шерегова А.С.).

У мальчиков 2005 г.р. и моложе в байдарке-одиночке на дистанции 2000 м победу одержал Артур Блинушев (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

У девочек 2005 г.р. и моложе в байдарке-одиночке на дистанции 2000 м победу одержала Виктория Шакирова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Победителям и призёрам 48-ой марафонской гонки по гребле на байдарках и каноэ были вручены грамоты и медали управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска. 

Автор: Дмитрий П.
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Более 50 спортсменов участвовали в марафонская гонке по гребле на байдарках и каноэ
Более 50 спортсменов участвовали в марафонская гонке по гребле на байдарках и каноэ
В минувшие выходные на территории гребной базы спортивной школы имени Соколова Льва Константиновича состоялась традиционная 48-я марафонская гонка по гребле на байдарках и каноэ.
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