Архангельск: Спорт

В столице Поморья прошёл третий этап Кубка Архангельской области и Первенство области среди юниоров 19-22 лет. В областной центр приехали команды из Шенкурска, Мирного, Северодвинска, Плесецкого района и две команды из Архангельска.

Среди юниоров победителями Первенства в своих весовых категориях стали: до 68 кг - Андрей Канев, до 73 кг - Александр Князев, выполнивший 1-й спортивный разряд, до 85 кг - Михаил Кондратюк, до 95 кг - Сергей Ефимов (все студенты САФУ).



Среди юниорок победу одержали: до 63 кг - Тамара Кочегарова (САФУ), до 68 кг - Татьяна Пименова (САФУ), выступавшая с гирей 24 кг, свыше 68 кг - Елизавета Авдеева (все студентки САФУ).



Среди женщин на Кубке области в весовых категориях победили: до 58 кг - Юлия Сверчкова (Архангельск), до 68 кг - Татьяна Малыгина (Архангельск).



Среди мужчин в классическом двоеборье победили: до 63 кг - Александр Леонтьев (Мирный), до 68 кг - Игорь Ковалёв (Северодвинск), до 73 кг - Юрий Васеньков (Мирный), до 78 кг - Александр Серебряков (Архангельск), до 85 кг - Александр Семушин (Шенкурск), до 95 кг - Виктор Меркуров (Архангельск), свыше 95 кг - Константин Бородин (Архангельск).



Результатом соревнований стало выполнение участниками разрядных нормативов: кандидат в мастера спорта выполнили 6 спортсменов, 1-й разряд - 2, 2-й разряд - 7, 3-й - 10 спортсменов.



Также, была сформирована сборная команда Архангельской области, которая выступила на «Кубке губернатора Калужской области». Архангельские гиревики заняли 19-е место из 30-ти команд.

По итогам 2016 года прошло заседание инициативной группы на котором переизбран председатель Федерации гиревого спорта города Архангельска. С января 2017 года развивать гиревой спорт в областном центре будет Зураб Читадзе.