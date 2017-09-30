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Болота, холмы и глину преодолевают под Архангельском участники трофи-рейда

сегодня 16:48
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Соревнования по преодолению бездорожья (трофи-рейды) проходят сегодня на архангельском танкодроме. Гонки проводит экспедиционный клуб «Поморыч».
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Трофи-рейд – это самый лучший способ испытать свой внедорожник, штурмана и водителя. Это территория полного отсутствия асфальтовых дорог, только направления. Трасса проходит через труднопроходимые болотистые участки, речные броды, раскисшие глиняные участки.

Движение по болотам, колеям, завалам деревьев, просекам, горкам, холмам, спускам и подъемам, не говоря уже про огромные и глубокие лужи, броды, ручьи, распутицу и просто отсутствие всяких дорог – всё это преодолевают участники состязаний.

Организаторы планируют провести соревнования в четырёх зачётных категориях: «Стандарт», «Туризм», «Гранд-Туризм» и «ATV». 

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Болота, холмы и глину преодолевают под Архангельском участники трофи-рейда
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