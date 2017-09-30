Болота, холмы и глину преодолевают под Архангельском участники трофи-рейда

Трофи-рейд – это самый лучший способ испытать свой внедорожник, штурмана и водителя. Это территория полного отсутствия асфальтовых дорог, только направления. Трасса проходит через труднопроходимые болотистые участки, речные броды, раскисшие глиняные участки.



Движение по болотам, колеям, завалам деревьев, просекам, горкам, холмам, спускам и подъемам, не говоря уже про огромные и глубокие лужи, броды, ручьи, распутицу и просто отсутствие всяких дорог – всё это преодолевают участники состязаний.

Организаторы планируют провести соревнования в четырёх зачётных категориях: «Стандарт», «Туризм», «Гранд-Туризм» и «ATV».