Болота, холмы и глину преодолевают под Архангельском участники трофи-рейда
сегодня 16:48
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Соревнования по преодолению бездорожья (трофи-рейды) проходят сегодня на архангельском танкодроме. Гонки проводит экспедиционный клуб «Поморыч».
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30 сентября, суббота 17:26
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$58.53
€70.43
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Трофи-рейд – это самый лучший способ испытать свой внедорожник, штурмана и водителя. Это территория полного отсутствия асфальтовых дорог, только направления. Трасса проходит через труднопроходимые болотистые участки, речные броды, раскисшие глиняные участки.
Движение по болотам, колеям, завалам деревьев, просекам, горкам, холмам, спускам и подъемам, не говоря уже про огромные и глубокие лужи, броды, ручьи, распутицу и просто отсутствие всяких дорог – всё это преодолевают участники состязаний.
Организаторы планируют провести соревнования в четырёх зачётных категориях: «Стандарт», «Туризм», «Гранд-Туризм» и «ATV».
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