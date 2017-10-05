Центр пляжных видов спорта построят в Архангельске

Это будет первый в области крытый корт для пляжных видов спорта. К слову сказать, таких немного и в России – всего восемь.

Для расчета реализации данного проекта организаторами Фестиваля пляжного волейбола Дмитрием Журавлевым и Эдуардом Лудковым были посещены четыре Центра пляжных видов спорта в Обнинске и Санкт-Петербурге. Что позволило не только воочию увидеть различные варианты конструкций, но и получить информацию административного характера. Поскольку вопрос о том, какой формы собственности будет Центр пляжных видов спорта в Архангельске пока остается открытым.

К примеру, спорткомплекс для пляжных видов спорта на базе СДЮСШОР им. Александра Савина в Обнинске имеет всего три корта, является базовым для подготовки сборной по пляжному волейболу России. Его стоимость примерно 80 млн. рублей. Санкт-петербургский ЦПВС «Пляж» с тентовой конструкцией и пятью кортами реализован как коммерческий проект. ЦПВС «Песок» - проект частного инвестора, рассчитанный на восемь кортов. Стоимость проекта – 100 млн. рублей. Организаторы оценили его как один из самых удобный для тренировок, что подтверждается и востребованностью проекта несмотря на высокую стоимость аренды и занятий. Наиболее бюджетный вариант ЦПВС «Динамит» на базе воздухоопорного купола. Стоимость данного проекта около 60 млн. рублей. Спортивный комплекс также доказал востребованность данного сооружения.

В данный момент организаторы Фестиваля пляжного волейбола проводят работу по расчетам предварительной стоимости Центра Пляжных видов спорта в Архангельске, сроках строительства и исполнении объекта. А также рассчитывают ориентировочные затраты на его эксплуатацию.