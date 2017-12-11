Чемпион Архангельска по волейболу станет известен в эти выходные

Победитель чемпионата Архангельска по волейболу среди мужских команд первой лиги определится в ближайшие выходные. Золотые медали могут выиграть все четыре лидирующие команды.

Подходит к завершению чемпионат Архангельска среди мужских команд 1-й лиги. Участникам осталось сыграть всего четыре игры, однако возможность стать чемпионом по-прежнему есть у всех команд первой четверки. Волейбольные дружины нижней половины турнирной таблицы продолжают выяснять, кто останется в лиге, а кто за это право будут бороться в стыковых матчах.

Результаты игр второго круга:

СГМУ - «Пинежане» 0-3

«РТК» - «Поморы» 2-3

Любимый город - СГМУ 3-1

«Пинежане» - «Юнион» 3-0

Архэнерго - «РТК» 3-1

Расписание оставшихся игр

12 декабря в 18:00 Поморы - Архэнерго (спортзал средней общеобразовательной школы №10. ул. Воскресенская дом 95 корпус 3)

15 декабря в 19:30 Любимый город - “Юнион” (спортзал Архангельского политехнического техникума. Обводный канал дом 2);

16 декабря в 11:00 и 13:00 заключительные игры чемпионата “Юнион” - “СГМУ”; “Пинежане” - “Любимый город” состоятся в спортзале, предоставленном Северным государственным медицинским университетом (проспект Троицкий дом 51) .

По завершению игр запланировано награждение победителей и призеров. Награды ожидают победителей в номинациях «лучший игрок», «лучший связующий», «лучший блокирующий», «лучший нападающий» и «лучший защитник».



