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Архангельск: Спорт

     

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Чемпионат Поморья по русскому хоккею стартует после новогодних праздников

Во второй половине января, после завершения новогодних каникул стартует чемпионат Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд.
В этом сезоне в нем примет участие восемь спортколлективов: «Северная Двина», «Портовик», «Северный водник», «Водник-2001», «Помор», «Атлант» (все – Архангельск), «Севмаш» (Северодвинск) и «Юность» (Плесецк).

Сильнейшая ледовая дружина региона будет выявлена путем проведения одно кругового турнира. Игры пройдут на ледовых аренах муниципальных образований. Игры в городе корабелов будут начинаться в 11:00. Время начало матчей в столице Поморья и Плесецке будет сообщено дополнительно.

- В чемпионате региона русскому хоккею примут участие те же команды, которые играли первенстве области по мини-хоккею с мячом. Изначально планировалось начать игры в новогодние праздники, но из-за прогнозируемых сильных морозов в это время, решено было старт соревнований перенести на более поздний срок, - сказал председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин.

 Календарь игр:

 14 января (суббота)
 «Севмаш» - «Помор»
 «Юность» - «Северный водник»
 «Водник-2001» - «Атлант»

 15 января (воскресенье)
 «Севмаш» - «Северная Двина»
 «Юность» - «Атлант»
 «Водник-2001» - «Помор»

 21 января (суббота)
 «Севмаш» - «Атлант»
 «Юность» - «Помор»

 22 января (воскресенье)
 «Севмаш» - «Северный водник»
 «Юность» - «Портовик»
 «Северная Двина» - «Северный водник»
 «Помор» - «Атлант»

 28 января (суббота)
 «Юность» - «Северная Двина»
 «Северный водник» - «Атлант»
 «Портовик» - «Помор»

 29 января (воскресенье)
 «Юность» - «Севмаш»
 «Портовик» - «Атлант»
 «Помор» - «Северный водник»

 4 февраля (суббота)
 «Севмаш» - «Портовик»
 «Помор» - «Северная Двина»

 5 февраля (воскресенье)
 «Северный водник» - «Портовик»
 «Северная Двина» - «Атлант»

 12 февраля (воскресенье)
 «Водник-2001» - «Севмаш»

 18 февраля (суббота)
 «Водник-2001» - «Юность»

 19 февраля (суббота)
 «Водник-2001» - «Портовик»

 26 февраля (воскресенье)
 «Водник-2001» - «Северная Двина»

 5 марта (воскресенье)
 «Водник-2001» - «Северный водник»
 «Северная Двина» - «Портовик»
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автор: Istorik
просмотров: 251
дата: 31.12.16 | 12:07
комментариев: 1
3 0
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Комментарии пользователей
Дима М. (1)
Подскажите почему у команды Водник-2001 нет выездных игр??? Для популиризации очень важны такие матчи в области!!!!!!!!!
31.12.16
13:45
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