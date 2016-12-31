Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Чемпионат Поморья по русскому хоккею стартует после новогодних праздников Во второй половине января, после завершения новогодних каникул стартует чемпионат Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд. В этом сезоне в нем примет участие восемь спортколлективов: «Северная Двина», «Портовик», «Северный водник», «Водник-2001», «Помор», «Атлант» (все – Архангельск), «Севмаш» (Северодвинск) и «Юность» (Плесецк).



Сильнейшая ледовая дружина региона будет выявлена путем проведения одно кругового турнира. Игры пройдут на ледовых аренах муниципальных образований. Игры в городе корабелов будут начинаться в 11:00. Время начало матчей в столице Поморья и Плесецке будет сообщено дополнительно.



- В чемпионате региона русскому хоккею примут участие те же команды, которые играли первенстве области по мини-хоккею с мячом. Изначально планировалось начать игры в новогодние праздники, но из-за прогнозируемых сильных морозов в это время, решено было старт соревнований перенести на более поздний срок, - сказал председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин.



Календарь игр:



14 января (суббота)

«Севмаш» - «Помор»

«Юность» - «Северный водник»

«Водник-2001» - «Атлант»



15 января (воскресенье)

«Севмаш» - «Северная Двина»

«Юность» - «Атлант»

«Водник-2001» - «Помор»



21 января (суббота)

«Севмаш» - «Атлант»

«Юность» - «Помор»



22 января (воскресенье)

«Севмаш» - «Северный водник»

«Юность» - «Портовик»

«Северная Двина» - «Северный водник»

«Помор» - «Атлант»



28 января (суббота)

«Юность» - «Северная Двина»

«Северный водник» - «Атлант»

«Портовик» - «Помор»



29 января (воскресенье)

«Юность» - «Севмаш»

«Портовик» - «Атлант»

«Помор» - «Северный водник»



4 февраля (суббота)

«Севмаш» - «Портовик»

«Помор» - «Северная Двина»



5 февраля (воскресенье)

«Северный водник» - «Портовик»

«Северная Двина» - «Атлант»



12 февраля (воскресенье)

«Водник-2001» - «Севмаш»



18 февраля (суббота)

«Водник-2001» - «Юность»



19 февраля (суббота)

«Водник-2001» - «Портовик»



26 февраля (воскресенье)

«Водник-2001» - «Северная Двина»



5 марта (воскресенье)

«Водник-2001» - «Северный водник»

«Северная Двина» - «Портовик» Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Istorik просмотров: 251

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