Архангельск: Спорт

Во второй половине января, после завершения новогодних каникул стартует чемпионат Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд.
В этом сезоне в нем примет участие восемь спортколлективов: «Северная Двина», «Портовик», «Северный водник», «Водник-2001», «Помор», «Атлант» (все – Архангельск), «Севмаш» (Северодвинск) и «Юность» (Плесецк).
Сильнейшая ледовая дружина региона будет выявлена путем проведения одно кругового турнира. Игры пройдут на ледовых аренах муниципальных образований. Игры в городе корабелов будут начинаться в 11:00. Время начало матчей в столице Поморья и Плесецке будет сообщено дополнительно.
- В чемпионате региона русскому хоккею примут участие те же команды, которые играли первенстве области по мини-хоккею с мячом. Изначально планировалось начать игры в новогодние праздники, но из-за прогнозируемых сильных морозов в это время, решено было старт соревнований перенести на более поздний срок, - сказал председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин.
Календарь игр:
14 января (суббота)
«Севмаш» - «Помор»
«Юность» - «Северный водник»
«Водник-2001» - «Атлант»
15 января (воскресенье)
«Севмаш» - «Северная Двина»
«Юность» - «Атлант»
«Водник-2001» - «Помор»
21 января (суббота)
«Севмаш» - «Атлант»
«Юность» - «Помор»
22 января (воскресенье)
«Севмаш» - «Северный водник»
«Юность» - «Портовик»
«Северная Двина» - «Северный водник»
«Помор» - «Атлант»
28 января (суббота)
«Юность» - «Северная Двина»
«Северный водник» - «Атлант»
«Портовик» - «Помор»
29 января (воскресенье)
«Юность» - «Севмаш»
«Портовик» - «Атлант»
«Помор» - «Северный водник»
4 февраля (суббота)
«Севмаш» - «Портовик»
«Помор» - «Северная Двина»
5 февраля (воскресенье)
«Северный водник» - «Портовик»
«Северная Двина» - «Атлант»
12 февраля (воскресенье)
«Водник-2001» - «Севмаш»
18 февраля (суббота)
«Водник-2001» - «Юность»
19 февраля (суббота)
«Водник-2001» - «Портовик»
26 февраля (воскресенье)
«Водник-2001» - «Северная Двина»
5 марта (воскресенье)
«Водник-2001» - «Северный водник»
«Северная Двина» - «Портовик»
13:45