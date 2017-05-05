Архангельск: Спорт

В Нижнем Новгороде завершился финал чемпионата России по флорболу среди мужских команд.

В турнире принимали участие порядка 150 игроков из 8 команд. В составе команды Архангельской области выступали четверо новодвинцев: Дмитрий Рогатых, Сергей Гребенщиков, Григорий Суворов и Александр Талдонов.

Розыгрыш чемпионата проходил по новой системе: команды были разделены на две подгруппы. Архангельский «Помор», выступающий под руководством тренера Александра Талдонова, вел борьбу за медали с «Гриззли» из Санкт-Петербурга и «Ветеранами» из ЯНАО.

Наши флорболисты успешно провели групповой этап и вышли в плей-офф с отличным результатом.

В 1/4 финала «Помор» разгромил соперников из Санкт-Петербурга «СПБ Юнайтед» со счетом 14/1, а в полуфинале дважды встретился с московским «Спартаком» - 11/1, 11/7.



В матче за звание чемпионов России нашим флорболистам удалось обыграть действующих чемпионов из Нижнего Новгорода со счетом 4/5.