Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Четыре юношеских команды «Водник» вышли в финальный этап всероссийских соревнований В дни зимних каникул во многих городах нашей страны прошли предварительные этапы Всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом. Архангельскую область на них представляло пять команд спортшколы регионального центра развития спорта «Водник», из которых четыре вышли в финальные турниры.



«Водник-99» и «Водник-2004» заняли первые места в своих возрастных группах. Серебряный призер прошлого сезона «Водник-2002» стал третьим на этом этапе и также продолжит борьбу за титул сильнейших в России.



В столице Поморья играли ребята самой младшей возрастной группы: 2005-2006 г.р. Соперниками юных северян были их сверстники из Мурманска, Сыктывкара, Кирова, Москвы, Ульяновска, Казани и Нижегородской области. Подопечные Алексея Левашева в семи матчах потерпели два поражения и заняли третье место, которое дает путевку в следующий раунд соревнований. На верхнюю строчку в турнирной таблице поднялась кировская «Родина», вслед за которой расположилась сборная Нижегородской области.



- Юные «водники» достойно представили наш регион на Всероссийской арене. Надеюсь, что в дальнейшем лучшие из них пополнят ряды нашей прославленной команды, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.



По итогам турнира были определены лучшие игроки по линиям: вратарь – Артём Акулов (Нижегородская область), защитник – Дмитрий Атамашкин (Нижегородская область), полузащитник – Рудольф Садаков («Родина-2005»), нападающий – Василий Холопов («Водник-2005»), бомбардир – Артём Пысин («Родина-2005») – 18 мячей.



С 23 по 31 января в Первоуральске пройдет предварительный этап Первенства России по хоккею с мячом среди юношей, где наш регион будет представлять команда «Водник-2001». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Istorik просмотров: 84

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