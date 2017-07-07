Число соперников архангельского «Водника» в чемпионате России может увеличиться

На данный момент он составлен с учетом того, что в нем примут участие 14 команд. В элиту отечественного хоккея с мячом возвращаются сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий».Первый этап соревнований проводится по круговой системе в два круга. Команды сыграют по одному матчу на своем льду и на поле соперника.Согласно опубликованному проекту календаря, первым соперником желто-зеленых станет казанское «Динамо». Игра состоится 4 ноября в столице Татарстана.А вот первая в новом сезоне домашняя встреча в Архангельске пройдет неделю спустя в субботу 11 ноября. В гости к подопечным Сергея Лихачева пожалует сыктывкарский «Строитель».4 ноября (суббота)«Динамо-Казань» - «Водник»7 ноября (вторник)«Волга» - «Водник»11 ноября (суббота)«Водник» - «Строитель»14 ноября (вторник)«Динамо-Москва» - «Водник»18 ноября (суббота)«Водник» - «Байкал-Энергия»21 ноября (вторник)«Водник» - «СКА-Нефтяник»25 ноября (суббота)«Кузбасс» - «Водник»28 ноября (вторник)«Енисей» - «Водник»13 декабря (среда)«Водник» - «Сибсельмаш»16 декабря (суббота)«Водник» - «Уральский трубник»22 декабря (пятница)«Зоркий» - «Водник»25 декабря (понедельник)«Старт» - «Водник»28 декабря (четверг)«Водник» - «Родина»5 января (пятница)«Родина» - «Водник»8 января (понедельник)«Водник» - «Старт»11 января (четверг)«Сибсельмаш» - «Водник»14 января (воскресенье)«Уральский трубник» - «Водник»21 января (воскресенье)«Водник» - «Зоркий»8 февраля (четверг)«Байкал-Энергия» - «Водник»11 февраля (воскресенье)«СКА-Нефтяник» - «Водник»14 февраля (среда)«Водник» - «Динамо-Москва»17 февраля (суббота)«Строитель» - «Водник»20 февраля (вторник)«Водник» - «Динамо-Казань»23 февраля (пятница)«Водник» - «Волга»27 февраля (вторник)«Водник» - «Енисей»2 марта (пятница)«Водник» - «Кузбасс»