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Число соперников архангельского «Водника» в чемпионате России может увеличиться

сегодня 20:10
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Федерация хоккея с мячом России обнародовала проект календаря чемпионата России среди команд суперлиги сезона 2017-2018 гг. Окончательный вариант будет утвержден до 15 августа.
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На данный момент он составлен с учетом того, что в нем примут участие 14 команд. В элиту отечественного хоккея с мячом возвращаются сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий».

Первый этап соревнований проводится по круговой системе в два круга. Команды сыграют по одному матчу на своем льду и на поле соперника.

Согласно опубликованному проекту календаря, первым соперником желто-зеленых станет казанское «Динамо». Игра состоится 4 ноября в столице Татарстана.

А вот первая в новом сезоне домашняя встреча в Архангельске пройдет неделю спустя в субботу 11 ноября. В гости к подопечным Сергея Лихачева пожалует сыктывкарский «Строитель».

Календарь игр:

4 ноября (суббота)
«Динамо-Казань» - «Водник»

7 ноября (вторник)
«Волга» - «Водник»

11 ноября (суббота)
«Водник» - «Строитель»

14 ноября (вторник)
«Динамо-Москва» - «Водник»

18 ноября (суббота)
«Водник» - «Байкал-Энергия»

21 ноября (вторник)
«Водник» - «СКА-Нефтяник»

25 ноября (суббота)
«Кузбасс» - «Водник»

28 ноября (вторник)
«Енисей» - «Водник»

13 декабря (среда)
«Водник» - «Сибсельмаш»

16 декабря (суббота)
«Водник» - «Уральский трубник»

22 декабря (пятница)
«Зоркий» - «Водник»

25 декабря (понедельник)
«Старт» - «Водник»

28 декабря (четверг)
«Водник» - «Родина»

5 января (пятница)
«Родина» - «Водник»

8 января (понедельник)
«Водник» - «Старт»

11 января (четверг)
«Сибсельмаш» - «Водник»

14 января (воскресенье)
«Уральский трубник» - «Водник»

21 января (воскресенье)
«Водник» - «Зоркий»

8 февраля (четверг)
«Байкал-Энергия» - «Водник»

11 февраля (воскресенье)
«СКА-Нефтяник» - «Водник»

14 февраля (среда)
«Водник» - «Динамо-Москва»

17 февраля (суббота)
«Строитель» - «Водник»

20 февраля (вторник)
«Водник» - «Динамо-Казань»

23 февраля (пятница)
«Водник» - «Волга»

27 февраля (вторник)
«Водник» - «Енисей»

2 марта (пятница)
«Водник» - «Кузбасс»
Автор: Istorik
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