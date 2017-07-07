Число соперников архангельского «Водника» в чемпионате России может увеличиться
сегодня 20:10
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Федерация хоккея с мячом России обнародовала проект календаря чемпионата России среди команд суперлиги сезона 2017-2018 гг. Окончательный вариант будет утвержден до 15 августа.
На данный момент он составлен с учетом того, что в нем примут участие 14 команд. В элиту отечественного хоккея с мячом возвращаются сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий».
Первый этап соревнований проводится по круговой системе в два круга. Команды сыграют по одному матчу на своем льду и на поле соперника.
Согласно опубликованному проекту календаря, первым соперником желто-зеленых станет казанское «Динамо». Игра состоится 4 ноября в столице Татарстана.
А вот первая в новом сезоне домашняя встреча в Архангельске пройдет неделю спустя в субботу 11 ноября. В гости к подопечным Сергея Лихачева пожалует сыктывкарский «Строитель».
Календарь игр:
4 ноября (суббота)
«Динамо-Казань» - «Водник»
7 ноября (вторник)
«Волга» - «Водник»
11 ноября (суббота)
«Водник» - «Строитель»
14 ноября (вторник)
«Динамо-Москва» - «Водник»
18 ноября (суббота)
«Водник» - «Байкал-Энергия»
21 ноября (вторник)
«Водник» - «СКА-Нефтяник»
25 ноября (суббота)
«Кузбасс» - «Водник»
28 ноября (вторник)
«Енисей» - «Водник»
13 декабря (среда)
«Водник» - «Сибсельмаш»
16 декабря (суббота)
«Водник» - «Уральский трубник»
22 декабря (пятница)
«Зоркий» - «Водник»
25 декабря (понедельник)
«Старт» - «Водник»
28 декабря (четверг)
«Водник» - «Родина»
5 января (пятница)
«Родина» - «Водник»
8 января (понедельник)
«Водник» - «Старт»
11 января (четверг)
«Сибсельмаш» - «Водник»
14 января (воскресенье)
«Уральский трубник» - «Водник»
21 января (воскресенье)
«Водник» - «Зоркий»
8 февраля (четверг)
«Байкал-Энергия» - «Водник»
11 февраля (воскресенье)
«СКА-Нефтяник» - «Водник»
14 февраля (среда)
«Водник» - «Динамо-Москва»
17 февраля (суббота)
«Строитель» - «Водник»
20 февраля (вторник)
«Водник» - «Динамо-Казань»
23 февраля (пятница)
«Водник» - «Волга»
27 февраля (вторник)
«Водник» - «Енисей»
2 марта (пятница)
«Водник» - «Кузбасс»