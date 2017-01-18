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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Десять команд устроили очередную «снежную битву» на набережной Архангельска

В Архангельске состоялся III зимний турнир «Юкигассен - Снежная битва». В этом году за титул чемпиона сражались 10 команд.
На первый взгляд - игра очень простая, но на деле это настоящая тактическая перестрелка. На поле выходят по две команды по семь человек в каждой, участники выстраиваются в линию, в каждой руке по одному снежку, свисток главного судьи - битва! Играть можно по-разному: без остановки обстреливать участников, выбивая игроков и защищая свой флаг или совершить неожиданный прорыв и захватить флаг соперника.
 
В турнире принимали участие как опытные команды, такие как: Торнадо, Титаны, 1337, Белый волк, так и команды - новички Юкигассен - Снежные псы, Витязи.
 
Обладателем кубка Юкигассен-2017 стала опытная команда «1337», действия которой были полностью отработаны - нападающий занимает центр, организует линию атаки, двое его прикрывают с боков, защитники подают снежки. Второе место заняла команда - Торнадо, самоотверженно сражавшаяся с «1337» в финале. Почетное 3 место у команды Титаны. С нетерпением ждем летний турнир Юкигассен в Архангельске.

Организаторы турнира – Молодежный совет Архангельска при поддержке молодёжного культурного центра «Луч» и управления культуры и молодёжной политики администрации МО «Город Архангельск».
 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 233
дата: 18.01.17 | 11:05
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
Fialka (1)
А летом чем в этот юкигассен играют? )
18.01.17
14:32
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