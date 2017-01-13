Архангельск: Спорт

Название команды «Двина» прозвучало под сводами финского спортивного комплекса «Arena Center», когда 10 новодвинских мальчишек и одна девочка выстроились для награждения после финального матча по флорболу.

Ранним утром четвертого января микроавтобус, в котором находились 11 детей и 10 взрослых, выехал из Новодвинска в дальний путь. А дорога действительно предстояла неблизкая: пункт назначения – столица Финляндии Хельсинки.



Ребята из команды «Двина» впервые отправились в заграничную поездку на крупномасштабные международные соревнования «Helsinki Froolball Cap».



Столица Финляндии четвертый год устраивает эти флорбольные старты, на которые с каждым годом прибывает все больше команд. В новом, 2017 году, клюшки скрестили более 300 команд из Финляндии, Швеции, Латвии, Эстонии, России. В этих состязаниях участвуют дети, начиная с 8 лет, и взрослые.



Команда «Двина» играла со сверстниками 2007 года рождения.



В этой возрастной категории соревновались 10 команд: 9 из них – финские. Что примечательно, в итоговых протоколах, выложенных в Интернете, названия всех девяти спортивных коллективов написаны латиницей и лишь одно по-русски - «Двина».



Наши дети играли в подгруппе «А», которая состояла из пяти команд. Параллельно проходили матчи в группе «В», где тоже состязались пять коллективов.



Конечно же, «двинята» волновались: первый раз на таких больших соревнованиях, да еще за рубежом. Не меньше детей волновались и взрослые: тренер Александр Сергеевич Талдонов, родители, сопровождавшие команду в поездке.



Первая встреча с командой «PPS Ilves» началась 6 января рано, в 8.25 по местному времени. И началась с атак «Двины». Завершилась игра полной, безоговорочной победой новодвинцев со счетом 16:0. Вратарь Костя Сутормин не пропустил ни одного гола в свои ворота, да и защита была на высоте.



Игры в своей группе «Двина» прошла без поражений, мало того, каждую завершая с большим преимуществом в счете. Далее – плей офф. (Плей офф, или олимпийская система – система розыгрыша, при которой участник соревнований выбывает из игры после первого же проигрыша).



И вновь юным новодвинским флорболистам предстояла борьба за победу с соперниками из групп «А» и «В», также вышедшими в плей офф. И вновь они шли без поражений до финальной игры, где скрестили клюшки с финскими мальчишками.



Мудрый наставник команды Александр Талдонов сумел надлежащим образом настроить своих подопечных: играли в пас, видели поле, сохраняли скорость во время всего матча. И как итог – счет 7:2 в пользу наших. Победа!



Домой привезли медали за первое место и Кубок. Большую упаковку шоколада – для каждого члена команды. Артем Кузьминов назван лучшим игроком финального турнира.



А еще у каждого из игроков много впечатлений от финской столицы, эмоций от пережитых игровых моментов. Эти впечатления останутся у ребят надолго. И дети, и их тренеры Сергей Иванович и Александр Сергеевич Талдоновы еще раз доказали, что новодвинская школа флорбола одна из ведущих в России. Молодцы, одним словом!



Следует отметить, что большой вклад в обеспечение детсткой команды и в последующую победу внесли АО «АЦБК» и АО «БЫТ»: бесплатные занятия, зарплата ведущих тренеров, спортивная форма, спортивный зал по последним технологиям.



Людмила Колесникова