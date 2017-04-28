Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Дмитрий Минин обсудил в Москве с Георгием Боосом проблемы русского хоккея Накануне глава попечительского совета Федерации хоккея с мячом России Георгий Боос провел встречу с председателем Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрием Мининым и старшим тренером красноярского «Енисея» Иваном Максимовым. Разговор шел о непростой кризисной ситуации, сложившейся в российском хоккее с мячом и путях решения назревших проблем. - Это была очень конструктивная и позитивная встреча. Георгий Валентинович продемонстрировал глубокое понимание ситуации и проблем, сложившихся в хоккее с мячом в России. У него есть четкое видение, что и как делать для оздоровления нашего вида спорта. Нам он предоставил возможность изложить свои предложения по развитию хоккея с мячом, - поделился своими впечатлениями Дмитрий Минин. Напомним, в марте Минин в качестве председателя федерации хоккея с мячом Архангельской области выдвинул 8 предложений о том, как можно реформировать хоккей с мячом в России. версия для печати просмотров: 97

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