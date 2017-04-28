Архангельск: Спорт

Разговор шел о непростой кризисной ситуации, сложившейся в российском хоккее с мячом и путях решения назревших проблем.
- Это была очень конструктивная и позитивная встреча. Георгий Валентинович продемонстрировал глубокое понимание ситуации и проблем, сложившихся в хоккее с мячом в России. У него есть четкое видение, что и как делать для оздоровления нашего вида спорта. Нам он предоставил возможность изложить свои предложения по развитию хоккея с мячом, - поделился своими впечатлениями Дмитрий Минин.
Напомним, в марте Минин в качестве председателя федерации хоккея с мячом Архангельской области выдвинул 8 предложений о том, как можно реформировать
хоккей с мячом в России.