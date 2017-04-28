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Архангельск: Спорт

     

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Дмитрий Минин обсудил в Москве с Георгием Боосом проблемы русского хоккея

Накануне глава попечительского совета Федерации хоккея с мячом России Георгий Боос провел встречу с председателем Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрием Мининым и старшим тренером красноярского «Енисея» Иваном Максимовым.
Разговор шел о непростой кризисной ситуации, сложившейся в российском хоккее с мячом и путях решения назревших проблем.
 
- Это была очень конструктивная и позитивная встреча. Георгий Валентинович продемонстрировал глубокое понимание ситуации и проблем, сложившихся в хоккее с мячом в России. У него есть четкое видение, что и как делать для оздоровления нашего вида спорта. Нам он предоставил возможность изложить свои предложения по развитию хоккея с мячом, - поделился своими впечатлениями Дмитрий Минин.
 
Напомним, в марте Минин в качестве председателя федерации хоккея с мячом Архангельской области выдвинул 8 предложений о том, как можно реформировать хоккей с мячом в России. 
  
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просмотров: 97
дата: 28.04.17 | 11:01
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