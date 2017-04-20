Архангельск: Спорт

Лучшие спортсмены выйдут на сцену для того, чтобы поразить зрителя идеальными фигурами, искрометными выступлениями и прекрасными костюмами.
В этом году
состязания будут проходить в следующих категориях: юношеский и юниорский бодибилдинг, мужчины-мастера, бодибилдинг свыше 40 лет, мужской бодибилдинг в двух весовых категориях и в абсолютном первенстве, женский бодифитнес в абсолютной категории, фитнес-бикини в трех ростовых категориях и пляжный бодибилдинг в абсолютной категории.
2 мая в Архангельском театре драмы зрителю будет за кого поболеть и на кого равняться.
Начало спортивного праздника в 18 часов.
13:38