Архангельск: Спорт

фото, видео с места события До старта праздника силы, красоты и грации в Архангельске осталось две недели 2 мая в здании архангельского драмтеатра пройдет яркое событие в мире спорта - Кубок Архангельской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини.



В этом году



2 мая в Архангельском театре драмы з рителю будет за кого поболеть и на кого равняться. Начало спортивного праздника в 18 часов. Лучшие спортсмены выйдут на сцену для того, чтобы поразить зрителя идеальными фигурами, искрометными выступлениями и прекрасными костюмами.В этом году состязания будут проходить в следующих категориях: юношеский и юниорский бодибилдинг, мужчины-мастера, бодибилдинг свыше 40 лет, мужской бодибилдинг в двух весовых категориях и в абсолютном первенстве, женский бодифитнес в абсолютной категории, фитнес-бикини в трех ростовых категориях и пляжный бодибилдинг в абсолютной категории.2 мая в Архангельском театре драмы зНачало спортивного праздника в 18 часов. версия для печати просмотров: 318

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