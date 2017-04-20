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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

До старта праздника силы, красоты и грации в Архангельске осталось две недели

2 мая в здании архангельского драмтеатра пройдет яркое событие в мире спорта - Кубок Архангельской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини.
Лучшие спортсмены выйдут на сцену для того, чтобы поразить зрителя идеальными фигурами, искрометными выступлениями и прекрасными костюмами.

В этом году состязания будут проходить в следующих категориях: юношеский и юниорский бодибилдинг, мужчины-мастера, бодибилдинг свыше 40 лет, мужской бодибилдинг в двух весовых категориях и в абсолютном первенстве, женский бодифитнес в абсолютной категории, фитнес-бикини в трех ростовых категориях и пляжный бодибилдинг в абсолютной категории.

2 мая в Архангельском театре драмы зрителю будет за кого поболеть и на кого равняться. Начало спортивного праздника в 18 часов.
 
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просмотров: 318
дата: 20.04.17 | 13:14
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
А где фитнесс-монокини? Или там после кача ничего не остаётся? Сплошная мышца? Душераздирающее зрелище. :)
20.04.17
13:38
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