наверх
Новости Архангельска
17 февраля, пятница 12:18
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.02.17
Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!
232
16.02.17
Краболовы привередничают
103
16.02.17
День семейного отдыха в Коковинке
98
15.02.17
Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске
95
15.02.17
В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»
81
16.02.17
«Титан-Щит»: 18 лет надежной охраны
78
15.02.17
На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Дубль «Водника» не смог обыграть «Волгу» в двух матчах

Очередные матчи в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги провела «молодежка» «Водника». В Ульяновской области она встретилась с дублем местной «Волги».

Обе встречи подопечные Олега Батова провели довольно неплохо. В первой из них в ходе напряженной борьбы хозяевам удалось одержать победу – 4:2. Стоит отметить, что северяне вполне могли «зацепиться» за ничью, но в начале второго тайма при счете 3:1 Илья Насекин не реализовал пенальти.

Повторный матч по своему накалу не уступал предыдущему. Несмотря на многочисленные попытки обоих соперников в первой половине встречи счет так и не был открыт. Развязка наступила в заключительном отрезке матча, когда поочередно вперед выходила то одна, то другая команда. Только на последних минутах хозяевам удалось уйти от поражения – 3:3. При этом архангелогородцев вновь подвела реализация пенальти. На этот раз после удара с «точки» промахнулся Глеб Потапов.

Сегодня «Водник-2» отправился в Нижний Новгород, где 19-20 февраля сыграет с дублем местного «Старта». Для северян это будут заключительные матчи на выезде в рамках предварительного этапа соревнований.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Istorik
просмотров: 22
дата: 17.02.17 | 12:07
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080