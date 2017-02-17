Архангельск: Спорт

Очередные матчи в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги провела «молодежка» «Водника». В Ульяновской области она встретилась с дублем местной «Волги».

Обе встречи подопечные Олега Батова провели довольно неплохо. В первой из них в ходе напряженной борьбы хозяевам удалось одержать победу – 4:2. Стоит отметить, что северяне вполне могли «зацепиться» за ничью, но в начале второго тайма при счете 3:1 Илья Насекин не реализовал пенальти.



Повторный матч по своему накалу не уступал предыдущему. Несмотря на многочисленные попытки обоих соперников в первой половине встречи счет так и не был открыт. Развязка наступила в заключительном отрезке матча, когда поочередно вперед выходила то одна, то другая команда. Только на последних минутах хозяевам удалось уйти от поражения – 3:3. При этом архангелогородцев вновь подвела реализация пенальти. На этот раз после удара с «точки» промахнулся Глеб Потапов.

Сегодня «Водник-2» отправился в Нижний Новгород, где 19-20 февраля сыграет с дублем местного «Старта». Для северян это будут заключительные матчи на выезде в рамках предварительного этапа соревнований.