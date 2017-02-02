наверх
Новости Архангельска
03 февраля, пятница 01:02
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
113
01.02.17
7 хитов по СУПЕРценам в магазине «Лес и Дом»
106
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
103
01.02.17
Итальянский язык в лингвоцентре «Полиглот»! Началась подготовка к финальным тестам
86
01.02.17
1500 человек – «ВКонтакте» с Пенсионным фондом
77
01.02.17
Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг
69
01.02.17
Архангельское телевидение снимает очередной сюжет о детях военного Архангельска
66
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Два гола игрока «Водника» не спасли россиян от поражения в матче со сборной Швеции

Накануне на чемпионате мира по хоккею с мячом сборные Казахстана и России, за которые выступают восемь игроков жёлто-зелёной дружины, встречались со своими принципиальными соперниками – финнами и шведами соответственно.

Многие специалисты называют эти поединки генеральными репетициями решающих матчей за бронзу и титул сильнейших на планете.

У сборной Казахстана только к третьему матчу на турнире появилось взаимопонимание между хоккеистами и стали налаживаться игровые связи. На протяжении всей встречи с вице-чемпионами они смотрелись весьма достойно. Только в концовке матча финнам удалось вырвать победу – 5:3. Стоит отметить, что казахи третий мяч забили с пенальти, который заработал Олег Пивоваров, выступающий в этом сезоне за архангельский «Водник».

В поединке со Швецией у сборной России вскрылись все проблемы, которые уже бросались в глаза в предыдущих встречах. В первую очередь это касается игры в обороне. Как в атаке, так и в обороне должна принимать участие вся команда. Увы, но во вчерашнем матче этого не было видно. При организации прессинга на ворота скандинавов чувствовалось нехватка Сергея Ломанова-младшего, который одним своим присутствием на поле приковывал к себе внимание сразу несколько игроков соперника. В его отсутствие хозяева турнира довольно быстро перекрыли атакующий квартет: Иванушкин-Джусоев-Ишкельдин-Шардаков. В результате шведы одержали уверенную победу – 10:6. Из шести мячей, забитых игроками сборной России, два на счету "водника" Яниса Бефуса.

Сегодня состоятся четвертьфиналы: Казахстан – Норвегия, Финляндия – США, Швеция – Германия, Россия – Беларусь.

Нет сомнения, что квартет сильнейших без особых трудностей выйдет в следующий раунд соревнований, который пройдет в ближайшую субботу.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Istorik
просмотров: 208
дата: 02.02.17 | 15:47
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080