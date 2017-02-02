Архангельск: Спорт

Накануне на чемпионате мира по хоккею с мячом сборные Казахстана и России, за которые выступают восемь игроков жёлто-зелёной дружины, встречались со своими принципиальными соперниками – финнами и шведами соответственно.

Многие специалисты называют эти поединки генеральными репетициями решающих матчей за бронзу и титул сильнейших на планете.

У сборной Казахстана только к третьему матчу на турнире появилось взаимопонимание между хоккеистами и стали налаживаться игровые связи. На протяжении всей встречи с вице-чемпионами они смотрелись весьма достойно. Только в концовке матча финнам удалось вырвать победу – 5:3. Стоит отметить, что казахи третий мяч забили с пенальти, который заработал Олег Пивоваров, выступающий в этом сезоне за архангельский «Водник».

В поединке со Швецией у сборной России вскрылись все проблемы, которые уже бросались в глаза в предыдущих встречах. В первую очередь это касается игры в обороне. Как в атаке, так и в обороне должна принимать участие вся команда. Увы, но во вчерашнем матче этого не было видно. При организации прессинга на ворота скандинавов чувствовалось нехватка Сергея Ломанова-младшего, который одним своим присутствием на поле приковывал к себе внимание сразу несколько игроков соперника. В его отсутствие хозяева турнира довольно быстро перекрыли атакующий квартет: Иванушкин-Джусоев-Ишкельдин-Шардаков. В результате шведы одержали уверенную победу – 10:6. Из шести мячей, забитых игроками сборной России, два на счету "водника" Яниса Бефуса.



Сегодня состоятся четвертьфиналы: Казахстан – Норвегия, Финляндия – США, Швеция – Германия, Россия – Беларусь.

Нет сомнения, что квартет сильнейших без особых трудностей выйдет в следующий раунд соревнований, который пройдет в ближайшую субботу.