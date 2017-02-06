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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Два игрока «Водника» стали серебряными призерами на чемпионате мира в Швеции

Накануне в шведском городе Сандвикен завершился чемпионат мира по хоккею с мячом. Победив с трудом финнов со счетом 6:4, сборная России пробилась в финал, где её поджидал извечный соперник — сборная Швеции.

Подопечные Сергея Мяуса извлекли урок из полуфинала и первоначально не допускали грубых ошибок. При этом сразу бросилось в глаза, что у россиян не было одного из главных козырей – скорости. Весь матч проходил в невысоком темпе. Все мячи нашей команды стали следствием удачного розыгрыша стандартов. Сначала на добивании после углового успешно сыграл полузащитник «Водника» Янис Бефус. Затем точными ударами отметились Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов. На это скандинавы в первом тайме смогли ответить только однажды – 3:1. 

После перерыва сложилось впечатление, что у обоих соперников закончились силы. Если у шведов это ровным счетом никак не повлияло на рисунок игры, они по-прежнему ждали своего шанса, то сборная России вплоть до финального свистка не смогла создать ничего опасного у ворот скандинавов. А вот последние за свое терпение были вознаграждены. Им удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу – 3:4. 

Игроки «Водника» Дмитрий Савельев и Янис Бефус стали серебряными призёрами чемпионата мира в составе сбоорной России. 

В матче за пятое место команда Казахстана, в составе которой выступали шесть игроков «Водника», уверенно обыграла американцев – 10:4. 

Сегодня и завтра все игроки ледовой дружины с берегов Северной Двины присоединятся к своим одноклубникам и продолжат подготовку к предстоящему матчу чемпионата России с «Уральским трубником», который состоится в Архангельске на стадионе "Труд" 9 февраля. Начало встречи в 19:00.

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автор: Istorik
просмотров: 60
дата: 06.02.17 | 15:03
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