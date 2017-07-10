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Фестиваль пляжного волейбола соберет в Архангельске более ста команд

сегодня 12:05
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30 июля в столице Поморья в восьмой раз будет проводиться Фестиваль пляжного волейбола, посвященный Дню строителя. Завершившаяся кампания по приему заявок показала популярность мероприятия - число команд-участников достигло 105.
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Фото Екатерины Долгобородовой

В ярком и увлекательном спортивном событии примет участие 45 мужских команд, 30 женских, 20 команд ветеранов и 10 семей. Кроме того, в отдельной сетке будут соревноваться команда Администрации Архангельска, депутаты областного собрания и городской Думы, строители и спонсоры мероприятия.

Интерес к Фестивалю подтверждается широкой географией участников: заявки поступили от команд из Архангельска, Ухты, Сыктывкара, Череповца, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Котласа, Вельска, Шенкурска, Онеги, Новодвинска, Северодвинска, Мурманска и Дубны. Также 30 июля восьмой Фестиваль пляжного волейбола в Архангельске посетят заместитель директора ФОК РУДН по спортивно-массовой работе Уттара Жорж Сунгало (Буркина-Фасо) и заместитель декана экономического факультета РУДН Ектерина Косякова.

Помимо яркого спортивного праздника и борьбы многочисленных команд гостей восьмого Фестиваля пляжного волейбола ожидает культурная программа и беспроигрышная лотерея с подарками от спонсоров мероприятия.

Мероприятие проходит при финансовой поддержке компаний «Строй Центр», «Союзархстрой, «Мосавтошина», «Крепежные системы», «Маэстро», СРО и организационной поддержке администрации МО «Город Архангельск».

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Фестиваль пляжного волейбола соберет в Архангельске более ста команд
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