Архангельск: Спорт

Спортсменки секции художественной гимнастики Дворца детского и юношеского творчества завершают спортивный год с высокими достижениями.

Впервые за более чем тридцатилетнюю историю существования секции во Дворце двое обучающихся выполнили нормативы мастера спорта России. Это Наталья Ступина (1999 г.р.) и Алена Яцына (2000 г.р.). Более того, кандидатами в мастера спорта стали Полина Рогачёва (2002 г.р.) и Ксения Корепина (2002 г.р.), а также пять гимнасток сдали норматив и получили 1-й взрослый спортивный разряд, девять – 2-й разряд.

Воспитанницы педагога Елены Питковской успешно выступили на различных соревнованиях. Особенно гимнастки отличились в групповых упражнениях - команды разных возрастных групп стали победителями и призерами на открытых первенствах Архангельска и Архангельской области по художественной гимнастике, на Межрегиональном турнире «Дюймовочка» в Иваново и других соревнований.