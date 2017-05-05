Архангельск: Спорт

Сборная Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова - молодая команда, которую два года тренирует Александр Коршун. Студенты на соревнованиях впервые выполнили норматив 1-го спортивного разряда - Кондратюк Михаил; 2-го разряда - Гуломжонов Рустам, Канев Андрей, Юрьев Виктор; 3-го разряда - Ирисметов Азиз. Три студента повторили норматив 3-го разряда. Уровень невысокий, но растёт от одних соревнований к другим.
С гирей 24 кг среди женщин студентка САФУ Татьяна Пименова выполнила 81 подъём по нормативу "кандидата в мастера спорта". Тренируется Татьяна под руководством Зураба Читадзе.
Три абсолютных результата с гирями 24 кг среди мужчин в толчке: 97 подъёмов - Михаил Кондратюк (САФУ), 83 - Виктор Юрьев (САФУ), 81 - Александр Рябиков (Плесецкий район). В рывке: 164 подъёма - Александр Рябиков, 143 - Роман Усачёв (Северодвинск), 140 - Алексей Кошелев (Северодвинск).
В толчке по длинному циклу с гирями 24 кг не было равных Виктору Юрьеву из команды САФУ - 43 подъёма.
С гирями 32 кг выступали пять мужчин. Абсолютным победителем соревнований в толчке - 80, рывке - 114 и сумме двоеборья - 137 стал кандидат в мастера спорта Александр Серебряков из Архангельска, которому не хватило 3 подъёма до норматива "мастера спорта". На втором месте Алексей Смирнов (соответственно, т.55, р.84, сумма 97). Третье место у Ильи Харина (т.42, р.103, сумма 93,5). Оба спортсмена из Северодвинска.
Среди девушек до 18 лет с гирей 16 кг победу одержала самая юная участница Первенства - ученица 8 класса МБОУ СШ № 26 г. Архангельска Татьяна Малыгина, выступающая за сборную САФУ - 81 подъём.
Среди ветеранов победу одержал Михаил Степанов из Северодвинска с зачётным результатом в рывке с гирей 24 кг - 140 подъёмов.
Сборная САФУ в упорной борьбе выиграла первое общекомандное место чемпионата, на втором месте спортсмены Северодвинска, третье - у спортсменов Архангельска.