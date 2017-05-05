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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Гиревики САФУ победили на чемпионате Северодвинска

30 апреля прошёл лично-командный открытый чемпионат и первенство города Северодвинска по гиревому спорту. На соревнования приехали 39 спортсменов из Северодвинска, Архангельска, Плесецка, большую часть которых (16 человек) составили студенты САФУ.

Сборная Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова - молодая команда, которую два года тренирует Александр Коршун. Студенты на соревнованиях впервые выполнили норматив 1-го спортивного разряда - Кондратюк Михаил; 2-го разряда - Гуломжонов Рустам, Канев Андрей, Юрьев Виктор; 3-го разряда - Ирисметов Азиз. Три студента повторили норматив 3-го разряда. Уровень невысокий, но растёт от одних соревнований к другим.
 
С гирей 24 кг среди женщин студентка САФУ Татьяна Пименова выполнила 81 подъём по нормативу "кандидата в мастера спорта". Тренируется Татьяна под руководством Зураба Читадзе.   
 
Три абсолютных результата с гирями 24 кг среди мужчин в толчке: 97 подъёмов - Михаил Кондратюк (САФУ), 83 - Виктор Юрьев (САФУ), 81 - Александр Рябиков (Плесецкий район). В рывке: 164 подъёма - Александр Рябиков, 143 - Роман Усачёв (Северодвинск), 140 - Алексей Кошелев (Северодвинск).  
 
В толчке по длинному циклу с гирями 24 кг не было равных Виктору Юрьеву из команды САФУ - 43 подъёма.
 
С гирями 32 кг выступали пять мужчин. Абсолютным победителем соревнований в толчке - 80, рывке - 114 и сумме двоеборья - 137 стал кандидат в мастера спорта Александр Серебряков из Архангельска, которому не хватило 3 подъёма до норматива "мастера спорта". На втором месте Алексей Смирнов (соответственно, т.55, р.84, сумма 97). Третье место у Ильи Харина (т.42, р.103, сумма 93,5). Оба спортсмена из Северодвинска.
 
Среди девушек до 18 лет с гирей 16 кг победу одержала самая юная участница Первенства - ученица 8 класса МБОУ СШ № 26 г. Архангельска Татьяна Малыгина, выступающая за сборную САФУ - 81 подъём.
 
Среди ветеранов победу одержал Михаил Степанов из Северодвинска с зачётным результатом в рывке с гирей 24 кг - 140 подъёмов.

Сборная САФУ в упорной борьбе выиграла первое общекомандное место чемпионата, на втором месте спортсмены Северодвинска, третье - у спортсменов Архангельска.

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автор: Iskander99
просмотров: 55
дата: 05.05.17 | 17:10
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