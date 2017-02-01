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Архангельск: Спорт

     

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Игрок «Водника» Олег Пивоваров забил гол в матче со Швецией на чемпионате мира

На чемпионате мира по хоккею с мячом состоялись очередные матчи. Архангельские болельщики пристально следят на результатами сборных России и Казахстана, ведь за них выступают игроки жёлто-зелёной дружины.

Россияне проводили свой матч с вице-чемпионом – сборной Финляндии. Финны всю свою игру построили от обороны, преодоление которой для подопечных Сергея Мяуса стало весьма проблематичным. В итоге, в первом тайме в ворота соперников им удалось забить всего два мяча.

После перерыва действующие чемпионы мира взвинтили темп и им удалось увеличить разрыв в счете до четырех мячей – 4:0. Почти сразу скорости в игре вновь упали, и игра перешла в более спокойное русло. За подобное умиротворение россияне довольно быстро поплатились, дважды финские хоккеисты поймали их на контратаках – 4:2. Подобное развитие событий заставило игроков сборной России выбираться из той ситуации, в которую они сами себя загнали. В итоге им удалось восстановить комфортную разницу в счете и выиграть второй матч подряд. Итоговый счет – 6:2.

По этой встрече сложилось впечатление, что россияне затратили ровно столько сил, сколько было нужно для победы. Болельщики переживают, как бы подобный рационализм не вышел национальной сборной боком во встречах с самым принципиальным соперником – шведами. Также настораживает слабая реализация стандартных положений. За две игры подопечные Сергея Мяуса заработали почти 30 угловых, но розыгрыш ни одного из них не завершился взятием ворот.

Заключительный матч третьего дня соревнований, в котором хозяева встречались со сборной Казахстана, во многом напоминал предыдущую встречу россиян и финнов. У скандинавов, также, как и у действующих чемпионов мира, во главу угла стоял принцип: «Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим». За подобную недооценку соперника хозяева очень быстро поплатились. Уже к 12-й минуте они проигрывали – 0:2. Стоит отметить, что автором второго гола стал игрок «Водника» Олег Пивоваров. Для форварда архангелогородцев этот мяч стал дебютным на чемпионатах мира. Только после этого шведы стали нагнетать обстановку у ворот Андрея Рейна. И к перерыву им удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед – 3:2. Во второй половине встречи хозяева уверенно довели матч до победы – 8:4.

Сегодня сборные Казахстана и России встретятся со своими принципиальными соперниками – финнами и шведами соответственно.

 

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автор: Istorik
просмотров: 94
дата: 01.02.17 | 14:15
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