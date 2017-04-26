Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Юношеский турнир по баскетболу в Новодвинске соберет сильнейшие дружины Поморья С 28 по 30 апреля на базе детско-юношеской спортивной школы пройдёт X турнир по баскетболу на призы заслуженного мастера спорта России, новодвинца Сергея Быкова.



Открытие соревнований состоится 28 апреля в 17.45.

На площадке местной спортшколы встретятся шесть юношеских команд и это представители Новодвинска, Североонежска, Архангельска, Северодвинска, Вельска и Устьянского района. Возраст участников баскетбольного турнира - 14-16 лет.Открытие соревнований состоится 28 апреля в 17.45. Расписание игр X открытого турнира по баскетболу на призы заслуженного мастера спорта Росси Сергея Быкова:



28 апреля (пятница):



11.00 - Новодвинск – Североонежск

12.30 - Архангельск – Устьянский р-н

14.00 - Северодвинск – Североонежск

15.30 - Архангельск – Вельск

17.00 - Конкурсы

17.45 - Парад-открытие

18.15 - Новодвинск – Северодвинск

19.45 - Устьянский р-н – Вельск



29 апреля (суббота):



09.00 - Вельск – Североонежск

10.30 - Новодвинск – Архангельск

12.00 - Вельск – Северодвинск

13.30 - Североонежск – Устьянский р-н

15.00 - Северодвинск – Архангельск

16.30 - Новодвинск – Устьянский р-н

18.30 - Тренерский совет



30 апреля (воскресенье):



09.00 - Новодвинск – Вельск

10.30 - Архангельск – Североонежск

12.00 - Северодвинск – Устьянский р-н. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 17

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 2 | закрыть