наверх
Новости Архангельска
26 апреля, среда 11:14
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
24.04.17
Проект «Свадьба в подарок» набирает обороты в Архангельске
143
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
132
24.04.17
«Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус»
110
24.04.17
В новодвинской гимназии учится «супер класс»
100
24.04.17
«Аквилон Инвест» представил свои жилые комплексы на выставке «Жилищный проект»
97
25.04.17
33 минтаевых несчастья
90
25.04.17
Филиал кадастровой палаты принял участие в выставке «Жилищный проект»
80
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Юношеский турнир по баскетболу в Новодвинске соберет сильнейшие дружины Поморья

С 28 по 30 апреля на базе детско-юношеской спортивной школы пройдёт X турнир по баскетболу на призы заслуженного мастера спорта России, новодвинца Сергея Быкова.
На площадке местной спортшколы встретятся шесть юношеских команд и это представители Новодвинска, Североонежска, Архангельска, Северодвинска, Вельска и Устьянского района. Возраст участников баскетбольного турнира - 14-16 лет.

Открытие соревнований состоится 28 апреля в 17.45.

Расписание игр X открытого турнира по баскетболу на призы заслуженного мастера спорта Росси Сергея Быкова:

28 апреля (пятница):

11.00 - Новодвинск – Североонежск
12.30 - Архангельск – Устьянский р-н
14.00 - Северодвинск – Североонежск
15.30 - Архангельск – Вельск
17.00 - Конкурсы
17.45 - Парад-открытие
18.15 - Новодвинск – Северодвинск
19.45 - Устьянский р-н – Вельск

29 апреля (суббота):

09.00 - Вельск – Североонежск
10.30 - Новодвинск – Архангельск
12.00 - Вельск – Северодвинск
13.30 - Североонежск – Устьянский р-н
15.00 - Северодвинск – Архангельск
16.30 - Новодвинск – Устьянский р-н
18.30 - Тренерский совет

30 апреля (воскресенье):

09.00 - Новодвинск – Вельск
10.30 - Архангельск – Североонежск
12.00 - Северодвинск – Устьянский р-н.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: novadmin
просмотров: 17
дата: 26.04.17 | 11:08
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080