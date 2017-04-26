Архангельск: Спорт

На площадке местной спортшколы встретятся шесть юношеских команд и это представители Новодвинска, Североонежска, Архангельска, Северодвинска, Вельска и Устьянского района. Возраст участников баскетбольного турнира - 14-16 лет.
Открытие соревнований состоится 28 апреля в 17.45.
Расписание игр X открытого турнира по баскетболу на призы заслуженного мастера спорта Росси Сергея Быкова:
28 апреля (пятница):
11.00 - Новодвинск – Североонежск
12.30 - Архангельск – Устьянский р-н
14.00 - Северодвинск – Североонежск
15.30 - Архангельск – Вельск
17.00 - Конкурсы
17.45 - Парад-открытие
18.15 - Новодвинск – Северодвинск
19.45 - Устьянский р-н – Вельск
29 апреля (суббота):
09.00 - Вельск – Североонежск
10.30 - Новодвинск – Архангельск
12.00 - Вельск – Северодвинск
13.30 - Североонежск – Устьянский р-н
15.00 - Северодвинск – Архангельск
16.30 - Новодвинск – Устьянский р-н
18.30 - Тренерский совет
30 апреля (воскресенье):
09.00 - Новодвинск – Вельск
10.30 - Архангельск – Североонежск
12.00 - Северодвинск – Устьянский р-н.