наверх
Новости Архангельска
17 января, вторник 06:03
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.01.17
Архангельский крематорий установил колумбарий
1536
13.01.17
Северодвинск догоняет Архангельск по темпам строительства коммерческого жилья
330
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
169
14.01.17
Архангельские кадастровики консультируют северян по вопросам недвижимости
153
13.01.17
На ЖК «Империал» холдинга «Аквилон-Инвест» монтируют вентилируемый фасад
91
13.01.17
Компьютерный кружок для почтенных жителей Архангельска организуют в библиотеке
69
13.01.17
Итальянский язык индивидуально и в группах
68
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Юноши «Водника» начали чемпионат Архангельской области с двух побед подряд

В минувшие выходные в Архангельске, Северодвинске и Плесецке стартовал чемпионат Поморья по хоккею с мячом среди мужских команд. В этом сезоне в нем принимают участие восемь спортколлективов.

На стадионе «Труд» юноши «Водника» 14 января сыграли с дебютантом соревнований командой «Атлант» из областного центра. Желто-зеленые убедительно переиграли соперника – 3:0.

На следующий день они встретились с упорным сопротивлением еще одной архангельской команды – «Помор». В самом начале матча юные «водники» упустили ряд возможностей открыть счет. В результате первая же контратака «поморов» завершилась взятием ворот «Водника» - 0:1. Ценой больших усилий под занавес первой половины встречи подопечные Алексея Потапенко не только сделали счет равным, но и вышли вперед – 2:1.

Уже в середине второго тайма у них была хорошая возможность увеличить свое преимущество, когда в течение пяти минут сразу четыре игрока «Помора» отправились отдыхать на скамейку штрафников. Однако предоставленным шансом они не воспользовались. Более того, на последних мгновениях матча «Помор» мог уйти от поражения, но его форвард Василий Кололеев не реализовал пенальти и счет остался неизменным – 2:1.

Стоит отметить, что для юношей «Водника» эти два матча стали генеральной репетицией перед предварительным этапом Первенства России среди юношей, который на следующей неделе стартует в Первоуральске.

В эти же дни действующий чемпион региона северодвинский «Севмаш» на своем льду уверенно переиграл «Помор» и «Северную Двину» из Архангельска – 3:0 и 7:0 соответственно.

В поселке Плесецк местная «Юность» в первом матче в упорной борьбе уступила «Северному воднику» - 5:6, а на следующий день разгромила «Атлант» - 10:0.

 Календарь игр ближайших матчей:

 21 января (суббота)
 10:30 «Северная Двина» - «Северный водник»
 11:00 «Севмаш» - «Атлант»
 12:00 «Юность» - «Помор»

 22 января (воскресенье)
 10:30 «Помор» - «Атлант»
 11:00 «Севмаш» - «Северный водник»
 12:00 «Юность» - «Портовик»

 28 января (суббота)
 10:00 «Северный водник» - «Атлант»
 11:30 «Портовик» - «Помор»
 12:00 «Юность» - «Северная Двина»

 29 января (воскресенье)
 10:00 «Портовик» - «Атлант»
 11:30 «Помор» - «Северный водник»
 12:00 «Юность» - «Севмаш»

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Istorik
просмотров: 176
дата: 16.01.17 | 14:27
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080