Архангельск: Спорт

В минувшие выходные в Архангельске, Северодвинске и Плесецке стартовал чемпионат Поморья по хоккею с мячом среди мужских команд. В этом сезоне в нем принимают участие восемь спортколлективов.

На стадионе «Труд» юноши «Водника» 14 января сыграли с дебютантом соревнований командой «Атлант» из областного центра. Желто-зеленые убедительно переиграли соперника – 3:0.

На следующий день они встретились с упорным сопротивлением еще одной архангельской команды – «Помор». В самом начале матча юные «водники» упустили ряд возможностей открыть счет. В результате первая же контратака «поморов» завершилась взятием ворот «Водника» - 0:1. Ценой больших усилий под занавес первой половины встречи подопечные Алексея Потапенко не только сделали счет равным, но и вышли вперед – 2:1.

Уже в середине второго тайма у них была хорошая возможность увеличить свое преимущество, когда в течение пяти минут сразу четыре игрока «Помора» отправились отдыхать на скамейку штрафников. Однако предоставленным шансом они не воспользовались. Более того, на последних мгновениях матча «Помор» мог уйти от поражения, но его форвард Василий Кололеев не реализовал пенальти и счет остался неизменным – 2:1.

Стоит отметить, что для юношей «Водника» эти два матча стали генеральной репетицией перед предварительным этапом Первенства России среди юношей, который на следующей неделе стартует в Первоуральске.

В эти же дни действующий чемпион региона северодвинский «Севмаш» на своем льду уверенно переиграл «Помор» и «Северную Двину» из Архангельска – 3:0 и 7:0 соответственно.

В поселке Плесецк местная «Юность» в первом матче в упорной борьбе уступила «Северному воднику» - 5:6, а на следующий день разгромила «Атлант» - 10:0.

Календарь игр ближайших матчей:

21 января (суббота)

10:30 «Северная Двина» - «Северный водник»

11:00 «Севмаш» - «Атлант»

12:00 «Юность» - «Помор»

22 января (воскресенье)

10:30 «Помор» - «Атлант»

11:00 «Севмаш» - «Северный водник»

12:00 «Юность» - «Портовик»

28 января (суббота)

10:00 «Северный водник» - «Атлант»

11:30 «Портовик» - «Помор»

12:00 «Юность» - «Северная Двина»

29 января (воскресенье)

10:00 «Портовик» - «Атлант»

11:30 «Помор» - «Северный водник»

12:00 «Юность» - «Севмаш»