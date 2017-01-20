Архангельск: Спорт

Кроме хозяев поля соперниками архангелогродцев будут их сверстники из Кирова, Краснотурьинска, Ульяновска и Нижегородской области.
Кроме этого, Федерация хоккея с мячом России определила места проведения финальных турниров среди юниоров и юношей. В столице Поморья с 4 по 12 марта пройдут решающие матчи в самой старшей возрастной группе – 1998-1999 г.р.
Юноши 2002 г.р. выявят сильнейшего в Димитровграде с 11 по 19 февраля 2017 года.
Календарь игр команды «Водник-2001» в Первенстве России:
24 января (вторник)
12:30 «Волга» - «Водник»
25 января (среда)
18:15 «Водник» - «Уральский трубник»
26 января (четверг)
11:45 «Водник» - «Маяк»
27 января (пятница)
9:00 «Родина» - «Водник»
29 января (воскресенье)
9:00 «Водник» - Нижегородская область