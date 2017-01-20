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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Юноши «Водника» отправляются на первенство России в Первоуральск

С 24 по 29 января в Свердловской области пройдет предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юношей 2001-2002 годов рождения. Поморье представят воспитанники спортшколы регионального центра развития спорта «Водник».

Кроме хозяев поля соперниками архангелогродцев будут их сверстники из Кирова, Краснотурьинска, Ульяновска и Нижегородской области.

Кроме этого, Федерация хоккея с мячом России определила места проведения финальных турниров среди юниоров и юношей. В столице Поморья с 4 по 12 марта пройдут решающие матчи в самой старшей возрастной группе – 1998-1999 г.р.
Юноши 2002 г.р. выявят сильнейшего в Димитровграде с 11 по 19 февраля 2017 года.

Календарь игр команды «Водник-2001» в Первенстве России:

24 января (вторник)
12:30 «Волга» - «Водник»


25 января (среда)
18:15 «Водник» - «Уральский трубник»


26 января (четверг)
11:45 «Водник» - «Маяк»


27 января (пятница)
9:00 «Родина» - «Водник»


29 января (воскресенье)
9:00 «Водник» - Нижегородская область

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автор: Istorik
просмотров: 111
дата: 20.01.17 | 11:55
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