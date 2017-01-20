Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Юноши «Водника» отправляются на первенство России в Первоуральск С 24 по 29 января в Свердловской области пройдет предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юношей 2001-2002 годов рождения. Поморье представят воспитанники спортшколы регионального центра развития спорта «Водник». Кроме хозяев поля соперниками архангелогродцев будут их сверстники из Кирова, Краснотурьинска, Ульяновска и Нижегородской области. Кроме этого, Федерация хоккея с мячом России определила места проведения финальных турниров среди юниоров и юношей. В столице Поморья с 4 по 12 марта пройдут решающие матчи в самой старшей возрастной группе – 1998-1999 г.р.

Юноши 2002 г.р. выявят сильнейшего в Димитровграде с 11 по 19 февраля 2017 года. Календарь игр команды «Водник-2001» в Первенстве России:



24 января (вторник)

12:30 «Волга» - «Водник»

25 января (среда)

18:15 «Водник» - «Уральский трубник»

26 января (четверг)

11:45 «Водник» - «Маяк»

27 января (пятница)

9:00 «Родина» - «Водник»

29 января (воскресенье)

9:00 «Водник» - Нижегородская область Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Istorik просмотров: 111

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